https://arabic.sputniknews.com/20220418/الصين-تعلن-اعتزامها-التعاون-مع-الدول-الملتزمة-بالاستخدام-السلمي-للفضاء-1061331846.html
الصين تعلن اعتزامها التعاون مع الدول الملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء
الصين تعلن اعتزامها التعاون مع الدول الملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع الدول التي تلتزم بالاستخدام السلمي للفضاء. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:20+0000
2022-04-18T13:20+0000
2022-04-18T13:20+0000
الصين
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سبوتنيك. وقال وانغ في إفادة صحفية، إن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول والأقاليم الملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء من أجل زيادة تطوير التعاون الدولي والاتصالات".وذكر المتحدث أن رواد الفضاء الأجانب مدعوون لزيارة محطة "تيانغونغ" الفضائية الصينية لمزيد من العمل المشترك الفعال.وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الوطني للفضاء في السنوات الأخيرة، ففي 29 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الدولة في بناء محطة "تيانغونغ" المدارية متعددة الوحدات وأرسلت بنجاح وحدة "تيانخه" الأساسية إلى المحطة.ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المحطة الصينية في وقت لاحق من هذا العام، ويمكن للمحطة أن تستوعب في نفس الوقت ثلاثة رواد فضاء أو ستة أشخاص أثناء تغيير الطاقم.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار العالم الآن
الصين تعلن اعتزامها التعاون مع الدول الملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع الدول التي تلتزم بالاستخدام السلمي للفضاء.
سبوتنيك
. وقال وانغ في إفادة صحفية، إن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول والأقاليم الملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء من أجل زيادة تطوير التعاون الدولي والاتصالات".
وذكر المتحدث أن رواد الفضاء الأجانب مدعوون لزيارة محطة "تيانغونغ" الفضائية الصينية لمزيد من العمل المشترك الفعال.
وأضاف وانغ أن محطة تيانغونغ الفضائية كانت الأولى من نوعها في التاريخ التي تستقبل رواد من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه حتى الآن، تم اختيار 9 مشاريع من 17 دولة و23 منظمة لتكون الدفعة الأولى من التجارب العلمية التي سيتم إجراؤها في المحطة الفضائية.
وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الوطني للفضاء في السنوات الأخيرة، ففي 29 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الدولة في بناء محطة "تيانغونغ" المدارية متعددة الوحدات وأرسلت بنجاح وحدة "تيانخه" الأساسية إلى المحطة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المحطة الصينية في وقت لاحق من هذا العام، ويمكن للمحطة أن تستوعب في نفس الوقت ثلاثة رواد فضاء أو ستة أشخاص أثناء تغيير الطاقم.