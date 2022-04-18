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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-أهدافا-في-غزة-وسماع-دوي-انفجارات-ضخمة-1061350662.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة وسماع دوي انفجارات ضخمة
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة وسماع دوي انفجارات ضخمة
قالت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا للمقاومة بموقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T22:39+0000
2022-04-18T23:03+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأضافت أن دوي انفجارات ضخمة سمع في المنطقة.وأشارت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسة غارات على خان يونس.ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة للطائرات أثناء إغارتها على مواقع المقاومة جنوب قطاع.
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العدوان الإسرائيلي على غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة وسماع دوي انفجارات ضخمة

22:39 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 23:03 GMT 18.04.2022)
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFAقصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة
قصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا للمقاومة بموقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن دوي انفجارات ضخمة سمع في المنطقة.
وأشارت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسة غارات على خان يونس.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة للطائرات أثناء إغارتها على مواقع المقاومة جنوب قطاع.
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