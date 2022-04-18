https://arabic.sputniknews.com/20220418/العراق-يستضيف-مهرجانا-متجولا-للأفلام-الوثائقية-1061329694.html
العراق يستضيف مهرجانا متجولا للأفلام الوثائقية
العراق يستضيف مهرجانا متجولا للأفلام الوثائقية
تستضيف محافظة ميسان في العراق، اليوم الاثنين، مهرجانا سينمائيا متجولا للأفلام الوثائقية بدورته الرابعة. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:35+0000
2022-04-18T12:35+0000
2022-04-18T12:35+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال رئيس المهرجان الأديب محمد رشيد: "الاستعدادات بدأت لانعقاد مهرجان الهّربان السينمائي الدولي المتجول الدورة الرابعة في ميسان".ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رشيد أن المهرجان "سيتجول في ثمان محافظات عراقية".وذكر أن هذه الدورة تختص بالأفلام الروائية القصيرة والوثائقية التي تعنى بالتنمية وبناء الإنسان والبيئة والتسامح وحقوق المرأة والطفل والسلام واللاعنف.وذكر أن جميع دورات المهرجان السابقة عقدت بمدينة العمارة ومن ثم تجول المهرجان في عدد من الدول العربية والمحافظات منها القاهرة والدوحة وأربيل والبصرة وبغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/العراق-داعش-يفجر-مرقدا-دينيا-في-ديالى-1061317200.html
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أخبار العراق اليوم
العراق يستضيف مهرجانا متجولا للأفلام الوثائقية
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تستضيف محافظة ميسان في العراق، اليوم الاثنين، مهرجانا سينمائيا متجولا للأفلام الوثائقية بدورته الرابعة.
وقال رئيس المهرجان الأديب محمد رشيد: "الاستعدادات بدأت لانعقاد مهرجان الهّربان السينمائي الدولي المتجول الدورة الرابعة في ميسان".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن رشيد أن المهرجان "سيتجول في ثمان محافظات عراقية".
وذكر أن هذه الدورة تختص بالأفلام الروائية القصيرة والوثائقية التي تعنى بالتنمية وبناء الإنسان والبيئة والتسامح وحقوق المرأة والطفل والسلام واللاعنف.
وذكر أن جميع دورات المهرجان السابقة عقدت بمدينة العمارة ومن ثم تجول المهرجان في عدد من الدول العربية والمحافظات منها القاهرة والدوحة وأربيل والبصرة وبغداد.