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العراق يستضيف مهرجانا متجولا للأفلام الوثائقية
العراق يستضيف مهرجانا متجولا للأفلام الوثائقية
تستضيف محافظة ميسان في العراق، اليوم الاثنين، مهرجانا سينمائيا متجولا للأفلام الوثائقية بدورته الرابعة. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:35+0000
2022-04-18T12:35+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال رئيس المهرجان الأديب محمد رشيد: "الاستعدادات بدأت لانعقاد مهرجان الهّربان السينمائي الدولي المتجول الدورة الرابعة في ميسان".ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رشيد أن المهرجان "سيتجول في ثمان محافظات عراقية".وذكر أن هذه الدورة تختص بالأفلام الروائية القصيرة والوثائقية التي تعنى بالتنمية وبناء الإنسان والبيئة والتسامح وحقوق المرأة والطفل والسلام واللاعنف.وذكر أن جميع دورات المهرجان السابقة عقدت بمدينة العمارة ومن ثم تجول المهرجان في عدد من الدول العربية والمحافظات منها القاهرة والدوحة وأربيل والبصرة وبغداد.
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أخبار العراق اليوم

العراق يستضيف مهرجانا متجولا للأفلام الوثائقية

12:35 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAسينما خودوزيسفيني" بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا
سينما خودوزيسفيني بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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تستضيف محافظة ميسان في العراق، اليوم الاثنين، مهرجانا سينمائيا متجولا للأفلام الوثائقية بدورته الرابعة.
وقال رئيس المهرجان الأديب محمد رشيد: "الاستعدادات بدأت لانعقاد مهرجان الهّربان السينمائي الدولي المتجول الدورة الرابعة في ميسان".
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رشيد أن المهرجان "سيتجول في ثمان محافظات عراقية".
وذكر أن هذه الدورة تختص بالأفلام الروائية القصيرة والوثائقية التي تعنى بالتنمية وبناء الإنسان والبيئة والتسامح وحقوق المرأة والطفل والسلام واللاعنف.
وذكر أن جميع دورات المهرجان السابقة عقدت بمدينة العمارة ومن ثم تجول المهرجان في عدد من الدول العربية والمحافظات منها القاهرة والدوحة وأربيل والبصرة وبغداد.
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