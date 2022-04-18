https://arabic.sputniknews.com/20220418/الغار-الحلبي-روح-التراث-تنهض-من-رماد-الحرب-لتنشر-عبقها-حول-العالم-صور-1061316951.html

الغار الحلبي.. روح التراث تنهض من رماد الحرب لتنشر عبقها حول العالم.. صور

الغار الحلبي.. روح التراث تنهض من رماد الحرب لتنشر عبقها حول العالم.. صور

مدينة عريقة من أكثر مدن العالم زخما برائحة مميزة هيمنت عليها وشكلت هويتها، فمن قلب مدينة حلب القديمة ينتشر عبق "صابون الغار" المفعم بالحياة إلى العالم بأسره. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T07:36+0000

2022-04-18T07:36+0000

2022-04-18T07:36+0000

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منذ نحو 800 عام وحتى اليوم، يستمتع العابرون من حي باب قنسرين في حلب القديمة باستنشاق الهواء المتصاعد المحمل برائحة صابون الغار من إحدى المصابن التي تأسست منذ ثمانية قرون من الزمن، ولا تزال تنتج صابون الغار وتصدره إلى جميع دول العالم.أوقفت الحرب الإرهابية التي عصفت بمدينة حلب مصبنة (جبيلي) التاريخية عن العمل، لكنها لم تحد من عزيمة وإصرار صاحبها الذي أعاد ترميمها في عام 2019 من الأضرار الكبيرة التي أصابتها جراء سيطرة المجموعات المسلحة عليها، لتستأنف في عام 2020 إنتاجها من جديد.المهندس هشام جبيلي تحدث لـ"سبوتنيك" عن أن صابون الغار الحلبي من أقدم أنواع الصابون في العالم، ويتركز في حلب نتيجة وجود شجر الزيتون وشجر الغار في المنطقة وهما المادتان الأساسيتان اللتان يتكون منهما الصابون.يتابع جبيلي: "الغار الحلبي لا يحوي أي مواد كيميائية أو ملونات وهذا ما جعله يتبوأ مكانة عالمية، وبالتزامن مع انخفاض الطلب على صابون زيت النخيل الملوث للبيئة والصابون المنتج من الدهون الحيوانية الذي تصدر عنه روائح غير طيبة؛ فبالمقابل، الطلب يتزايد على صابون الغار".وكما كان أجداده ينتجون صابون الغار في نفس المكان منذ 800 عام، يقف المهندس جبيلي اليوم في مصبنته أسوةً بأجداده ليتحدث عن كيفية صناعة هذا الصابون: "يوجد في المصبنة جباب (قدور كبيرة لتخزين الزيت) نخزن فيها زيت الزيتون، وسابقاً كان الأجداد يصنعون الصابون من زيت يسمى زيت المطراف، ولهذا الزيت ميزة بانه يستخرج بعد إعادة عصر زيت الزيتون مرة أخرى، ففي المرة الأولى من العصر يتم استخلاص زيت المائدة وهو الزيت الذي يتم تناوله مع الأكل، وبعد عصره في المرة الثانية يتم استخلاص هذا النوع من أنواع الزيوت ليوضع فترة ست أشهر حتى يجف وييبس ليصبح باللون الأخضر ويكون على الحالة المناسبة لصناعة صابون الغار منه".يضيف جبيلي: "يوضع الزيت على نار قوية ويتم تقليب الخليط جيداً حتى تحدث عملية التصبين، بعدها نسكب الصابون السائل على الأرض ونتركه في درجات حرارة منخفضة حتى يبرد ويتماسك، وبعدها نحتاج للهواء الساخن والجاف لينشف الصابون ويتأكسد ويصبح لونه أصفر من الخارج وأخضر من الداخل، ثم يقطع إلى قطع متساوية ويغلف".بضعة سنوات مضت انتشرت فيها رائحة البارود والموت بدلاً من رائحة الغار في المدينة السورية الشمالية، لكن كما للمدينة إرادتها؛ فلتراثها أيضاً إرادة، فكان لا بد من عودة عبق الغار الحلبي المفعم بالحياة إلى المدينة.

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