عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/القوات-الإسرائيلية-تغلق-الحرم-الإبراهيمي-أمام-المصلين-1061317614.html
القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:53+0000
2022-04-18T07:53+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102496/46/1024964631_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_f802ba35dcfca3338125c7524f79240a.jpg
وذكرت مديرية أوقاف الخليل أن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.واعتبرت المديرية الإغلاق بمثابة تعد سافر على حرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.يأتي هذا في أعقاب اقتحام أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.وبعث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/فلسطين-تبعث-رسالتين-إلى-الجامعة-العربية-والتعاون-الإسلامي-بشأن-العدوان-المتواصل-على-المسجد-الأقصى-1061301371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102496/46/1024964631_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_a3a0d3dca905c01e06dd22bfa1262ee5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

07:53 GMT 18.04.2022
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiالحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين
الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
تابعنا عبرTelegram
أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وذكرت مديرية أوقاف الخليل أن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
الشرطة الإسرائيلية تتجمع خلال مواجهات مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها المستوطنون اليهود في حي الشيخ جراح في القدس القديمة، 7 مايو/ أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
فلسطين تبعث رسالتين إلى الجامعة العربية والتعاون الإسلامي بشأن "العدوان المتواصل على المسجد الأقصى"
أمس, 15:24 GMT
واعتبرت المديرية الإغلاق بمثابة تعد سافر على حرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
يأتي هذا في أعقاب اقتحام أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.
وبعث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала