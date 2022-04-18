https://arabic.sputniknews.com/20220418/القوات-الإسرائيلية-تغلق-الحرم-الإبراهيمي-أمام-المصلين-1061317614.html
القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:53+0000
2022-04-18T07:53+0000
2022-04-18T07:53+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت مديرية أوقاف الخليل أن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.واعتبرت المديرية الإغلاق بمثابة تعد سافر على حرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.يأتي هذا في أعقاب اقتحام أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.وبعث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/فلسطين-تبعث-رسالتين-إلى-الجامعة-العربية-والتعاون-الإسلامي-بشأن-العدوان-المتواصل-على-المسجد-الأقصى-1061301371.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
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أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وذكرت مديرية أوقاف الخليل أن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
.
واعتبرت المديرية الإغلاق بمثابة تعد سافر على حرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
يأتي هذا في أعقاب اقتحام أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي
، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.
وبعث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.