https://arabic.sputniknews.com/20220418/الكاظمي-الحكومة-العراقية-عبرت-تحديات-كبيرة-1061315683.html
الكاظمي: الحكومة العراقية عبرت تحديات كبيرة
الكاظمي: الحكومة العراقية عبرت تحديات كبيرة
اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن حكومته تمكنت من عبور تحديات كبيرة. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:12+0000
2022-04-18T07:12+0000
2022-04-18T07:12+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا خلال مشاركته رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مائدة إفطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال الكاظمي إن حكومته جاءت في ظل ظروف صعبة ومعقدة، وواجهت تحديات كبيرة، مؤكدا أنها تمكنت من عبور التحديات "بفضل الله وصبر شعبنا وأهلنا".وأكد رئيس الوزراء العراقي على حق المواطن في أن توفر له الدولة فرصة للحياة الكريمة، معتبرا أن من حقه أن يعترض وأن يتظاهر، لكن بالطريقة التي تليق بالعراق وبسمعته.واعتبر أن العراق في مرحلة تأسيس النظام الديمقراطي الجديد وأن المشكلات القائمة حاليا تعد طبيعية في مرحلة التأسيس.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الشرطة-العراقية-تعلن-تدمير-وكر-أسلحة-في-كركوك-1061315046.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الكاظمي: الحكومة العراقية عبرت تحديات كبيرة
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اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن حكومته تمكنت من عبور تحديات كبيرة.
جاء هذا خلال مشاركته رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مائدة إفطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال الكاظمي إن حكومته جاءت في ظل ظروف صعبة ومعقدة، وواجهت تحديات كبيرة، مؤكدا أنها تمكنت من عبور التحديات "بفضل الله وصبر شعبنا وأهلنا".
وأكد رئيس الوزراء العراقي
على حق المواطن في أن توفر له الدولة فرصة للحياة الكريمة، معتبرا أن من حقه أن يعترض وأن يتظاهر، لكن بالطريقة التي تليق بالعراق وبسمعته.
واعتبر أن العراق في مرحلة تأسيس النظام الديمقراطي الجديد وأن المشكلات القائمة حاليا تعد طبيعية في مرحلة التأسيس.