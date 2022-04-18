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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الكرملين-بوتين-وتبون-يناقشان-سوق-الطاقة-والتوتر-في-الشرق-الأوسط-وأوكرانيا--1061337935.html
الكرملين: بوتين وتبون يناقشان سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا
الكرملين: بوتين وتبون يناقشان سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمهما على مواصلة التنسيق في صيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:14+0000
2022-04-18T15:14+0000
روسيا
الجزائر
فلاديمير بوتين
أوبك
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وقال الكرملين في بيان "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون .. وتم التأكيد على نية مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة أوبك+ وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".وتابع البيان "كما تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا.. ومواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".
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روسيا, الجزائر, فلاديمير بوتين, أوبك

الكرملين: بوتين وتبون يناقشان سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا

15:14 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمهما على مواصلة التنسيق في صيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
وقال الكرملين في بيان "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون .. وتم التأكيد على نية مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة أوبك+ وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".
وأضاف "عند مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، تم الإعراب عن القلق من تفاقم الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط".
وتابع البيان "كما تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا.. ومواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".
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