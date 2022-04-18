عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/المبعوث-النووي-الأمريكي-واشنطن-وسيئول-ستردان-بمسؤولية-وحسم-على-سلوك-كوريا-الشمالية-الاستفزازي-1061321167.html
المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن وسيئول ستردان "بمسؤولية وحسم" على سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي
المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن وسيئول ستردان "بمسؤولية وحسم" على سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي
قال المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، اليوم الاثنين، إن سيئول وواشنطن ستردان ‏‏"بمسؤولية وحسم" على الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ، بينما أعربا... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:45+0000
2022-04-18T09:45+0000
العالم
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061316764_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_050095c7e11299c228143fcb612d013c.jpg
وأدلى السفير سونغ كيم بهذه التصريحات أثناء اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، لمناقشة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ تكتيكي موجه مزعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، وفقا وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).وقال: "نحن بالطبع نشارككم مخاوفكم بشأن الإجراءات التصعيدية لكوريا الديمقراطية، وسنواصل العمل عن كثب للرد بشكل مسؤول وحاسم على السلوك الاستفزازي في السياق الموحد وما بعده".وأضاف كيم أن "واشنطن تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق السياسة الخارجية الجديد في سيول"، الذي سيتم تشكيله بعد تولي الرئيس المنتخب يون سوك يول منصبه الشهر المقبل.ومن المتوقع أن يلتقي سونغ كيم بمسؤولين من فريق يون الانتقالي لتنسيق سياسة كوريا الشمالية.ويخطط المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، للقاء وزير التوحيد الكوري الجنوبي، لي إن يونغ، غدا الثلاثاء، لتبادل وجهات نظرهم حول الوضع السياسي الأخير المحيط بشبه الجزيرة الكورية.وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف، أمس الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/زعيم-كوريا-الشمالية-يشهد-تجربة-إطلاق-سلاح-تكتيكي-موجه-جديد-1061279082.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061316764_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_d3f3e0947f3a78bd0de9352bb09df748.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن وسيئول ستردان "بمسؤولية وحسم" على سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي

09:45 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
تابعنا عبرTelegram
قال المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، اليوم الاثنين، إن سيئول وواشنطن ستردان ‏‏"بمسؤولية وحسم" على الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ، بينما أعربا عن مخاوفهما بشأن "تصرفاتها ‏التصعيدية".‏
وأدلى السفير سونغ كيم بهذه التصريحات أثناء اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، لمناقشة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ تكتيكي موجه مزعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، وفقا وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).
وقال: "نحن بالطبع نشارككم مخاوفكم بشأن الإجراءات التصعيدية لكوريا الديمقراطية، وسنواصل العمل عن كثب للرد بشكل مسؤول وحاسم على السلوك الاستفزازي في السياق الموحد وما بعده".
وأضاف كيم أن "واشنطن تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق السياسة الخارجية الجديد في سيول"، الذي سيتم تشكيله بعد تولي الرئيس المنتخب يون سوك يول منصبه الشهر المقبل.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
أمس, 01:05 GMT
ومن المتوقع أن يلتقي سونغ كيم بمسؤولين من فريق يون الانتقالي لتنسيق سياسة كوريا الشمالية.
ويخطط المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، للقاء وزير التوحيد الكوري الجنوبي، لي إن يونغ، غدا الثلاثاء، لتبادل وجهات نظرهم حول الوضع السياسي الأخير المحيط بشبه الجزيرة الكورية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف، أمس الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.
وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала