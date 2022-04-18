https://arabic.sputniknews.com/20220418/المبعوث-النووي-الأمريكي-واشنطن-وسيئول-ستردان-بمسؤولية-وحسم-على-سلوك-كوريا-الشمالية-الاستفزازي-1061321167.html
المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن وسيئول ستردان "بمسؤولية وحسم" على سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي
المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن وسيئول ستردان "بمسؤولية وحسم" على سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي
قال المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، اليوم الاثنين، إن سيئول وواشنطن ستردان "بمسؤولية وحسم" على الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ، بينما أعربا... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:45+0000
2022-04-18T09:45+0000
2022-04-18T09:45+0000
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وأدلى السفير سونغ كيم بهذه التصريحات أثناء اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، لمناقشة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ تكتيكي موجه مزعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، وفقا وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).وقال: "نحن بالطبع نشارككم مخاوفكم بشأن الإجراءات التصعيدية لكوريا الديمقراطية، وسنواصل العمل عن كثب للرد بشكل مسؤول وحاسم على السلوك الاستفزازي في السياق الموحد وما بعده".وأضاف كيم أن "واشنطن تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق السياسة الخارجية الجديد في سيول"، الذي سيتم تشكيله بعد تولي الرئيس المنتخب يون سوك يول منصبه الشهر المقبل.ومن المتوقع أن يلتقي سونغ كيم بمسؤولين من فريق يون الانتقالي لتنسيق سياسة كوريا الشمالية.ويخطط المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، للقاء وزير التوحيد الكوري الجنوبي، لي إن يونغ، غدا الثلاثاء، لتبادل وجهات نظرهم حول الوضع السياسي الأخير المحيط بشبه الجزيرة الكورية.وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف، أمس الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/زعيم-كوريا-الشمالية-يشهد-تجربة-إطلاق-سلاح-تكتيكي-موجه-جديد-1061279082.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن وسيئول ستردان "بمسؤولية وحسم" على سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي
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قال المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، اليوم الاثنين، إن سيئول وواشنطن ستردان "بمسؤولية وحسم" على الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ، بينما أعربا عن مخاوفهما بشأن "تصرفاتها التصعيدية".
وأدلى السفير سونغ كيم بهذه التصريحات أثناء اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، لمناقشة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ تكتيكي موجه مزعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، وفقا وكالة الأنباء الكورية
(يونهاب).
وقال: "نحن بالطبع نشارككم مخاوفكم بشأن الإجراءات التصعيدية لكوريا الديمقراطية، وسنواصل العمل عن كثب للرد بشكل مسؤول وحاسم على السلوك الاستفزازي في السياق الموحد وما بعده".
وأضاف كيم أن "واشنطن تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق السياسة الخارجية الجديد في سيول"، الذي سيتم تشكيله بعد تولي الرئيس المنتخب يون سوك يول منصبه الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يلتقي سونغ كيم بمسؤولين من فريق يون الانتقالي لتنسيق سياسة كوريا الشمالية.
ويخطط المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، للقاء وزير التوحيد الكوري الجنوبي، لي إن يونغ، غدا الثلاثاء، لتبادل وجهات نظرهم حول الوضع السياسي الأخير المحيط بشبه الجزيرة الكورية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف، أمس الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.
وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة
في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.