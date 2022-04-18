https://arabic.sputniknews.com/20220418/النيابة-العامة-المصرية-تنهي-تحقيقاتها-حول-وفاة-الاقتصادي-أيمن-هدهود-وتكشف-سبب-الوفاة-1061348583.html

النيابة العامة المصرية تنهي تحقيقاتها حول وفاة الاقتصادي أيمن هدهود وتكشف سبب الوفاة

النيابة العامة المصرية تنهي تحقيقاتها حول وفاة الاقتصادي أيمن هدهود وتكشف سبب الوفاة

أعلنت النيابة العامة المصرية، انتهاء تحقيقاتها حول وفاة الاقتصادي، أيمن هدهود، مؤكدة وفاته نتيجة مرض بالقلب وخلو جسده من أي آثار عنف. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T20:22+0000

2022-04-18T20:22+0000

2022-04-18T20:22+0000

أخبار مصر الآن

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وقالت النيابة المصرية، في بيان لها، إنها تلقت "تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، الذي أكد وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائيٍّ أو مقاومة، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجّح الاشتباه في وفاته جنائيا".وأشار البيان إلى أن حالة هدهود ليست الوحيدة، موضحاً "أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كافة دعاوى الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها 19 حالة، فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي أو قضاء العقوبة".وكان وسائل إعلام نقلت عن عمر هدهود، شقيق الباحث الاقتصادي أيمن، أن أسرته تلقت اتصالا لاستلام جثمان أيمن من مستشفى العباسية للصحة النفسية، موضحا أن أيمن تم توقيفه من قبل الشرطة مطلع فبراير/شباط الماضي.وأوضح عمر أن أيمن توفي في الخامس من مارس/ آذار، بحسب أوراق النيابة الرسمية.من جانبها، نفت الشرطة المصرية تعرض هدهود للاختفاء القسري، مؤكدة، في بيان، أنه تم إيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة، بعد تلقي الشرطة بلاغا في السادس من فبراير بشأن محاولته اقتحام شقة في حي الزمالك بالقاهرة.من جانبه، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة، بشأن هدهود وما إذا كانت تحمل شبهة جنائية، إلى جانب ما أثير عن ادعاء تعرضه لاختفاء قسري قبل وفاته.وأوضح المجلس في بيان له: "طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته".وبينت خطاب أن المجلس قد اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.ووفقا للبيان، فإن خطاب صرحت بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي، والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري.

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