https://arabic.sputniknews.com/20220418/الولايات-المتحدة-تدريب-الجيش-الأوكراني-على-الأسلحة-الأمريكية-1061344498.html
الولايات المتحدة تدريب الجيش الأوكراني على الأسلحة الأمريكية
الولايات المتحدة تدريب الجيش الأوكراني على الأسلحة الأمريكية
صرح مسؤول كبير في "البنتاغون" للصحفيين بأن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط للتدريب على... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T18:00+0000
2022-04-18T18:00+0000
2022-04-18T18:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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وأدرجت قطع مدفعية، إلى جانب ناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر وذخائر وقوارب دون طاقم، في حزمة مساعدات عسكرية أخرى وافقت عليها السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي.وقال المسؤول: "لقد أحرزنا بعض التقدم فيما يتعلق بتنظيم دورات تدريبية للأوكرانيين. في الأيام المقبلة، سيتم تنظيم تدريب خاص بمدافع الهاوتزر خارج أوكرانيا". مشيرا لوجود "دراسة لخيارات لأنظمة أخرى".إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الولايات المتحدة تدريب الجيش الأوكراني على الأسلحة الأمريكية
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صرح مسؤول كبير في "البنتاغون" للصحفيين بأن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط للتدريب على أنواع أخرى من الأسلحة.
وأدرجت قطع مدفعية، إلى جانب ناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر وذخائر وقوارب دون طاقم، في حزمة مساعدات عسكرية أخرى وافقت عليها السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول: "لقد أحرزنا بعض التقدم فيما يتعلق بتنظيم دورات تدريبية للأوكرانيين. في الأيام المقبلة، سيتم تنظيم تدريب خاص بمدافع الهاوتزر خارج أوكرانيا". مشيرا لوجود "دراسة لخيارات لأنظمة أخرى".
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.