عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الولايات-المتحدة-تدريب-الجيش-الأوكراني-على-الأسلحة-الأمريكية-1061344498.html
الولايات المتحدة تدريب الجيش الأوكراني على الأسلحة الأمريكية
الولايات المتحدة تدريب الجيش الأوكراني على الأسلحة الأمريكية
صرح مسؤول كبير في "البنتاغون" للصحفيين بأن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط للتدريب على... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T18:00+0000
2022-04-18T18:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058569375_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_6b2563c757ec76c64fba497c54a0860f.jpg
وأدرجت قطع مدفعية، إلى جانب ناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر وذخائر وقوارب دون طاقم، في حزمة مساعدات عسكرية أخرى وافقت عليها السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي.وقال المسؤول: "لقد أحرزنا بعض التقدم فيما يتعلق بتنظيم دورات تدريبية للأوكرانيين. في الأيام المقبلة، سيتم تنظيم تدريب خاص بمدافع الهاوتزر خارج أوكرانيا". مشيرا لوجود "دراسة لخيارات لأنظمة أخرى".إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058569375_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_f7300dc4a9d5c375f20506cf9046db4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الولايات المتحدة تدريب الجيش الأوكراني على الأسلحة الأمريكية

18:00 GMT 18.04.2022
© AP Photo / Nathan Posnerجنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Nathan Posner
تابعنا عبرTelegram
صرح مسؤول كبير في "البنتاغون" للصحفيين بأن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط للتدريب على أنواع أخرى من الأسلحة.
وأدرجت قطع مدفعية، إلى جانب ناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر وذخائر وقوارب دون طاقم، في حزمة مساعدات عسكرية أخرى وافقت عليها السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول: "لقد أحرزنا بعض التقدم فيما يتعلق بتنظيم دورات تدريبية للأوكرانيين. في الأيام المقبلة، سيتم تنظيم تدريب خاص بمدافع الهاوتزر خارج أوكرانيا". مشيرا لوجود "دراسة لخيارات لأنظمة أخرى".
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала