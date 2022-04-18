https://arabic.sputniknews.com/20220418/اليابان-نراقب-صواريخ-كوريا-الشمالية-وسنواصل-التعاون-الوثيق-مع-أمريكا-بهذا-الشأن-1061326847.html
اليابان: نراقب صواريخ كوريا الشمالية وسنواصل التعاون الوثيق مع أمريكا بهذا الشأن
اليابان: نراقب صواريخ كوريا الشمالية وسنواصل التعاون الوثيق مع أمريكا بهذا الشأن
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن اليابان ستجمع وتحلل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية،... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:47+0000
2022-04-18T11:47+0000
2022-04-18T11:47+0000
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
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طوكيو- سبوتنيك. وذكر ماتسونو في مؤتمر صحفي: "أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق عن تطوير أسلحة نووية تكتيكية. سنقوم بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة، وسنواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة والدول الأخرى فيما يتعلق بالعمليات العسكرية لكوريا الشمالية".قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، في 4 أبريل/ نيسان إن بلادها ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت للتهديد من كوريا الجنوبية، مضيفة أنه كان "خطأ كبيرا جدا" من جانب وزير الدفاع الكوري الجنوبي الحديث عن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية.ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان من منطقة مدينة هامهونغ الواقعة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. بلغ أقصى ارتفاع طيران للمقذوفين 25 كيلومترا (15.5 ميلا)، والمسافة 110 كيلومترات (68 ميلا).في نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف شخصيا على تجربة إطلاق نظام توجيه تكتيكي جديد، وهو أمر مهم لزيادة فعالية الأسلحة النووية التكتيكية.وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فإن النظام الجديد مشابه للنسخة المحسنة من الصاروخ الباليستي التكتيكي "كيه إن- 23" الذي يعمل بالوقود الصلب في كوريا الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/المبعوث-النووي-الأمريكي-واشنطن-وسيئول-ستردان-بمسؤولية-وحسم-على-سلوك-كوريا-الشمالية-الاستفزازي-1061321167.html
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كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان: نراقب صواريخ كوريا الشمالية وسنواصل التعاون الوثيق مع أمريكا بهذا الشأن
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن اليابان ستجمع وتحلل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، فيما تواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن الأنشطة العسكرية لبيونغ يانغ.
طوكيو- سبوتنيك
. وذكر ماتسونو في مؤتمر صحفي: "أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق عن تطوير أسلحة نووية تكتيكية. سنقوم بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة، وسنواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة
والدول الأخرى فيما يتعلق بالعمليات العسكرية لكوريا الشمالية".
قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، في 4 أبريل/ نيسان إن بلادها ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت للتهديد من كوريا الجنوبية، مضيفة أنه كان "خطأ كبيرا جدا" من جانب وزير الدفاع الكوري الجنوبي الحديث عن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية.
ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان من منطقة مدينة هامهونغ الواقعة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. بلغ أقصى ارتفاع طيران للمقذوفين 25 كيلومترا (15.5 ميلا)، والمسافة 110 كيلومترات (68 ميلا).
في نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف شخصيا على تجربة إطلاق نظام توجيه تكتيكي جديد
، وهو أمر مهم لزيادة فعالية الأسلحة النووية التكتيكية.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فإن النظام الجديد مشابه للنسخة المحسنة من الصاروخ الباليستي التكتيكي "كيه إن- 23" الذي يعمل بالوقود الصلب في كوريا الشمالية.