تغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:03 GMT 18.04.2022
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك
قصفت القوات الأوكرانية منطقة بتروفسكي في دونتسك في الساعة 7:37 صباحًا، وأطلقت 8 قذائف من عيار 122 ملم، حسب المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك.
04:47 GMT 18.04.2022
وزارة الطوارئ تسلم أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا
قالت الخدمة الصحفية للوزارة إن وزارة الطوارئ الروسية سلمت أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا، وتشمل الشحنة المياه وأغذية الأطفال والأدوية ومواد البناء.
04:40 GMT 18.04.2022
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعواقب غارة "توتشكا-أو" في مقاطعة زابوروجسكايا
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لعواقب هجوم صاروخي على مزرعة في قرية توكماك بمقاطعة زابوروجسكايا.
04:28 GMT 18.04.2022
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف لوغانسك 9 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية
أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية النار تسع مرات على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.
قال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، إن مدنيين أصيبا جراء القصف.
04:26 GMT 18.04.2022
أكثر من 1.1 ألف طبيب من ألمانيا يعتزمون التوجه إلى أوكرانيا لمساعدة الجرحى
أعلن اليوم الاثنين رئيس جمعية التحرير Redaktionsnetzwerk Deutschland كلاوس راينهارت أنه تم تسجيل أكثر من 1100 طبيب من ألمانيا على البوابة الإلكترونية للجمعية الطبية الفيدرالية للسفر إلى أوكرانيا والدول المجاورة لمساعدة المرضى والجرحى.
04:20 GMT 18.04.2022
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية دمرت أكثر من 100 موقع عسكري أوكراني
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربع مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع عسكري أوكراني آخر.