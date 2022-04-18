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تقرير: بايدن يفقد ثقة الشباب الأمريكي
تقرير: بايدن يفقد ثقة الشباب الأمريكي
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى فقدان الرئيس الأمريكي جو بايدن شعبيته بين الشباب الأمريكي. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:34+0000
2022-04-18T08:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن دراسة أجرتها مؤسسة "غلوب" إنه في " الأشهر الستة الأولى بعد وصوله إلى السلطة، تلقى بايدن الدعم من ستة من كل عشرة ممثلين عن الجيل (1997-2004) Z. وبحلول مارس 2022، انخفض هذا الرقم إلى 39%".ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل بين ممثلي الجيل Y (1981-1996)، حيث انخفضت نسبة التأييد لرئيس البيت الأبيض من 60 إلى 41 بالمئة.وفي الوقت نفسه، انخفض مستوى الدعم لبايدن من "جيل الطفرة السكانية" (1946-1964) بنسبة سبعة في المئة فقط، بينما لم يتغير بين "التقليديين" (1928-1945).ووفقا للخبراء، تعامل الشباب الأمريكيون في عام 2020 مع الرئيس المستقبلي بشكل أفضل من البالغين، وكان لديهم أمل في إنهاء مبكر لوباء COVID-19. تغير الوضع في صيف عام 2021، عندما بدأ معدل الإصابة في الزيادة في الولايات المتحدة. وفي نهاية شهر مارس، نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" نتائج استطلاع للرأي أفاد 53 في المئة من الأمريكيين أن البلاد ستبدأ في ركود طويل الأمد، مما سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لمكانة الريادة في العالم. عندما سُئلوا عن قدرة بايدن على الاستجابة بشكل صحيح للوضع حول أوكرانيا، أشار 12 بالمائة فقط من المشاركين إلى الثقة الكاملة في تصرفات رئيس الإدارة.
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تقرير: بايدن يفقد ثقة الشباب الأمريكي

08:34 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى فقدان الرئيس الأمريكي جو بايدن شعبيته بين الشباب الأمريكي.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن دراسة أجرتها مؤسسة "غلوب" إنه في " الأشهر الستة الأولى بعد وصوله إلى السلطة، تلقى بايدن الدعم من ستة من كل عشرة ممثلين عن الجيل (1997-2004) Z. وبحلول مارس 2022، انخفض هذا الرقم إلى 39%".
ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل بين ممثلي الجيل Y (1981-1996)، حيث انخفضت نسبة التأييد لرئيس البيت الأبيض من 60 إلى 41 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، انخفض مستوى الدعم لبايدن من "جيل الطفرة السكانية" (1946-1964) بنسبة سبعة في المئة فقط، بينما لم يتغير بين "التقليديين" (1928-1945).
ووفقا للخبراء، تعامل الشباب الأمريكيون في عام 2020 مع الرئيس المستقبلي بشكل أفضل من البالغين، وكان لديهم أمل في إنهاء مبكر لوباء COVID-19. تغير الوضع في صيف عام 2021، عندما بدأ معدل الإصابة في الزيادة في الولايات المتحدة.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قدم الشباب لبايدن 60 في المائة من الأصوات، لذا فإن الوضع الحالي يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للديمقراطيين.
وفي نهاية شهر مارس، نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" نتائج استطلاع للرأي أفاد 53 في المئة من الأمريكيين أن البلاد ستبدأ في ركود طويل الأمد، مما سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لمكانة الريادة في العالم. عندما سُئلوا عن قدرة بايدن على الاستجابة بشكل صحيح للوضع حول أوكرانيا، أشار 12 بالمائة فقط من المشاركين إلى الثقة الكاملة في تصرفات رئيس الإدارة.
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