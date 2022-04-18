https://arabic.sputniknews.com/20220418/تقرير-بايدن-يفقد-ثقة-الشباب-الأمريكي-1061318602.html
تقرير: بايدن يفقد ثقة الشباب الأمريكي
تقرير: بايدن يفقد ثقة الشباب الأمريكي
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى فقدان الرئيس الأمريكي جو بايدن شعبيته بين الشباب الأمريكي. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:34+0000
2022-04-18T08:34+0000
2022-04-18T08:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن دراسة أجرتها مؤسسة "غلوب" إنه في " الأشهر الستة الأولى بعد وصوله إلى السلطة، تلقى بايدن الدعم من ستة من كل عشرة ممثلين عن الجيل (1997-2004) Z. وبحلول مارس 2022، انخفض هذا الرقم إلى 39%".ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل بين ممثلي الجيل Y (1981-1996)، حيث انخفضت نسبة التأييد لرئيس البيت الأبيض من 60 إلى 41 بالمئة.وفي الوقت نفسه، انخفض مستوى الدعم لبايدن من "جيل الطفرة السكانية" (1946-1964) بنسبة سبعة في المئة فقط، بينما لم يتغير بين "التقليديين" (1928-1945).ووفقا للخبراء، تعامل الشباب الأمريكيون في عام 2020 مع الرئيس المستقبلي بشكل أفضل من البالغين، وكان لديهم أمل في إنهاء مبكر لوباء COVID-19. تغير الوضع في صيف عام 2021، عندما بدأ معدل الإصابة في الزيادة في الولايات المتحدة. وفي نهاية شهر مارس، نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" نتائج استطلاع للرأي أفاد 53 في المئة من الأمريكيين أن البلاد ستبدأ في ركود طويل الأمد، مما سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لمكانة الريادة في العالم. عندما سُئلوا عن قدرة بايدن على الاستجابة بشكل صحيح للوضع حول أوكرانيا، أشار 12 بالمائة فقط من المشاركين إلى الثقة الكاملة في تصرفات رئيس الإدارة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_8eb42e3ac0365b0fb4c9af92a6af4f55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: بايدن يفقد ثقة الشباب الأمريكي
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى فقدان الرئيس الأمريكي جو بايدن شعبيته بين الشباب الأمريكي.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن دراسة
أجرتها مؤسسة "غلوب" إنه في " الأشهر الستة الأولى بعد وصوله إلى السلطة، تلقى بايدن الدعم من ستة من كل عشرة ممثلين عن الجيل (1997-2004) Z. وبحلول مارس 2022، انخفض هذا الرقم إلى 39%".
ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل بين ممثلي الجيل Y (1981-1996)، حيث انخفضت نسبة التأييد لرئيس البيت الأبيض من 60 إلى 41 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، انخفض مستوى الدعم لبايدن من "جيل الطفرة السكانية" (1946-1964) بنسبة سبعة في المئة فقط، بينما لم يتغير بين "التقليديين" (1928-1945).
ووفقا للخبراء، تعامل الشباب الأمريكيون في عام 2020 مع الرئيس المستقبلي بشكل أفضل من البالغين، وكان لديهم أمل في إنهاء مبكر لوباء COVID-19. تغير الوضع في صيف عام 2021، عندما بدأ معدل الإصابة في الزيادة في الولايات المتحدة.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قدم الشباب لبايدن 60 في المائة من الأصوات، لذا فإن الوضع الحالي يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للديمقراطيين.
وفي نهاية شهر مارس، نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" نتائج استطلاع للرأي
أفاد 53 في المئة من الأمريكيين أن البلاد ستبدأ في ركود طويل الأمد، مما سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لمكانة الريادة في العالم. عندما سُئلوا عن قدرة بايدن على الاستجابة بشكل صحيح للوضع حول أوكرانيا، أشار 12 بالمائة فقط من المشاركين إلى الثقة الكاملة في تصرفات رئيس الإدارة.