https://arabic.sputniknews.com/20220418/جاويش-أوغلو-بلادنا-تبذل-جهودا-كبيرة-لإنهاء-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1061319098.html
جاويش أوغلو: بلادنا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
جاويش أوغلو: بلادنا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لم تعد قوة إقليمية فقط وإنما أصبحت عالمية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:53+0000
2022-04-18T08:53+0000
2022-04-18T08:53+0000
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وقال تشاويش أوغلو في كلمة بولاية سينوب، إن أنقرة تسعى لحل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل.وأكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، "لماذا رئيسا البلدين يقبلان فقط وساطة الرئيس رجب طيب أردوغان! لأننا نتخذ موقفا واضحا، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".وختم الوزير التركي: "كانت الأزمات في محيطنا، تقع على عاتقنا مسؤولية السعي لحلها قبل الجميع، لأن تركيا لم تعد دولة إقليمية، إنما باتت قوة عالمية".وكانت إسطنبول قد استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية, روسيا
جاويش أوغلو: بلادنا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لم تعد قوة إقليمية فقط وإنما أصبحت عالمية.
وقال تشاويش أوغلو في كلمة بولاية سينوب، إن أنقرة تسعى لحل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل.
وأكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة
الروسية الأوكرانية، "لماذا رئيسا البلدين يقبلان فقط وساطة الرئيس رجب طيب أردوغان! لأننا نتخذ موقفا واضحا، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".
وأشار إلى أن أهمية تركيا تزداد بالنسبة للسلام العالمي، موضحا أن أنقرة تدعم وحدة أراضي كافة دول المنطقة، التي تعاني من أزمات مثل سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا.
وختم الوزير التركي: "كانت الأزمات في محيطنا، تقع على عاتقنا مسؤولية السعي لحلها قبل الجميع، لأن تركيا لم تعد دولة إقليمية، إنما باتت قوة عالمية".
وكانت إسطنبول قد استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.