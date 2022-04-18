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https://arabic.sputniknews.com/20220418/جاويش-أوغلو-بلادنا-تبذل-جهودا-كبيرة-لإنهاء-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1061319098.html
جاويش أوغلو: بلادنا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
جاويش أوغلو: بلادنا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لم تعد قوة إقليمية فقط وإنما أصبحت عالمية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:53+0000
2022-04-18T08:53+0000
أخبار تركيا اليوم
عمليات عسكرية
روسيا
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وقال تشاويش أوغلو في كلمة بولاية سينوب، إن أنقرة تسعى لحل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل.وأكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، "لماذا رئيسا البلدين يقبلان فقط وساطة الرئيس رجب طيب أردوغان! لأننا نتخذ موقفا واضحا، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".وختم الوزير التركي: "كانت الأزمات في محيطنا، تقع على عاتقنا مسؤولية السعي لحلها قبل الجميع، لأن تركيا لم تعد دولة إقليمية، إنما باتت قوة عالمية".وكانت إسطنبول قد استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية, روسيا

جاويش أوغلو: بلادنا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

08:53 GMT 18.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لم تعد قوة إقليمية فقط وإنما أصبحت عالمية.
وقال تشاويش أوغلو في كلمة بولاية سينوب، إن أنقرة تسعى لحل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل.
وأكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، "لماذا رئيسا البلدين يقبلان فقط وساطة الرئيس رجب طيب أردوغان! لأننا نتخذ موقفا واضحا، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".
وأشار إلى أن أهمية تركيا تزداد بالنسبة للسلام العالمي، موضحا أن أنقرة تدعم وحدة أراضي كافة دول المنطقة، التي تعاني من أزمات مثل سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا.
وختم الوزير التركي: "كانت الأزمات في محيطنا، تقع على عاتقنا مسؤولية السعي لحلها قبل الجميع، لأن تركيا لم تعد دولة إقليمية، إنما باتت قوة عالمية".
وكانت إسطنبول قد استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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