https://arabic.sputniknews.com/20220418/جنوب-إفريقيا-تنشر-الجيش-بعد-تجاوز-عدد-ضحايا-الفيضانات-440-قتيلا-1061332308.html
جنوب إفريقيا تنشر الجيش بعد تجاوز عدد ضحايا الفيضانات 440 قتيلا
جنوب إفريقيا تنشر الجيش بعد تجاوز عدد ضحايا الفيضانات 440 قتيلا
أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الاثنين، نشر 10 آلاف من جنود الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية، بعد أن قتلت الفيضانات أكثر من 400 شخص. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:32+0000
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تسبب هطول الأمطار الأكثر غزارة منذ 6 عقود على الأقل، الأسبوع الماضي، في انهيارات أرضية وتوقفت عمليات الموانئ وألحقت أضرارا بالطرق، وجرفت المنازل، حسبما ذكرت "أسوشيتيد برس".وقال سيهل زيكالالا رئيس وزراء كوازولو ناتال في بيان نُشر على موقع حكومة المقاطعة على الإنترنت يوم الاثنين، إن عدد القتلى بلغ 443 مع وجود 63 آخرين في عداد المفقودين.أفادت صحيفة "ذا وتنيس" نقلا عن قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا أنه يجري نشر القوات التي تضم سباكين وكهربائيين للمساعدة في استعادة الكهرباء والمياه في المناطق التي تضررت منذ أسبوع تقريبا.وقالت الصحيفة الجنوب إفريقية والتي تتخذ من بيترماريتسبورغ مقرا لها، إن آخرين ما زالوا على أهبة الاستعداد للمساعدة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/مشاهد-صادمة-لفيضانات-قتلت-العشرات-وأغرقت-المدن-في-جنوب-أفريقيا-صور-1061136254.html
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جنوب إفريقيا تنشر الجيش بعد تجاوز عدد ضحايا الفيضانات 440 قتيلا
13:32 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 18.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الاثنين، نشر 10 آلاف من جنود الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية، بعد أن قتلت الفيضانات أكثر من 400 شخص.
تسبب هطول الأمطار الأكثر غزارة منذ 6 عقود على الأقل، الأسبوع الماضي، في انهيارات أرضية وتوقفت عمليات الموانئ وألحقت أضرارا بالطرق، وجرفت المنازل، حسبما ذكرت "أسوشيتيد برس".
وقال سيهل زيكالالا رئيس وزراء كوازولو ناتال في بيان نُشر على موقع حكومة المقاطعة على الإنترنت يوم الاثنين، إن عدد القتلى بلغ 443
مع وجود 63 آخرين في عداد المفقودين.
أفادت صحيفة "ذا وتنيس" نقلا عن قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا أنه يجري نشر القوات التي تضم سباكين وكهربائيين للمساعدة في استعادة الكهرباء والمياه في المناطق التي تضررت
منذ أسبوع تقريبا.
وقالت الصحيفة الجنوب إفريقية والتي تتخذ من بيترماريتسبورغ مقرا لها، إن آخرين ما زالوا على أهبة الاستعداد للمساعدة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث.