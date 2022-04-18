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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/جنود-أوكرانيون-يكشفون-كيف-خرجت-مقاطعة-خيرسون-عن-نطاق-سيطرة-حكومة-زيلينسكي-1061315884.html
جنود أوكرانيون يكشفون كيف خرجت مقاطعة خيرسون عن نطاق سيطرة حكومة زيلينسكي
جنود أوكرانيون يكشفون كيف خرجت مقاطعة خيرسون عن نطاق سيطرة حكومة زيلينسكي
خرجت مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا عن نطاق سيطرة حكومة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في نهاية فبراير/شباط الماضي بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لتوفير... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:13+0000
2022-04-18T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكشف عناصر في القوات الأوكرانية وقعوا في أسر محرري مقاطعة خيرسون من سيطرة نظام العنصرية النازية أن القيادة تركتهم دون تحديد المهام المطروحة عليهم.وقال أحد الأسرى الذي أصيب بجراح في الرابع والعشرين من فبراير للمحقق الذي قام باستجوابه: "لا أعرف ما هي المهام المطروحة علينا".وقال أسير آخر، سائق سيارة "غي أ زي-66"، إن وحدته الموجودة قرب قرية ميرنويه في منتصف طريق خيرسون – الحدود الأوكرانية الروسية تلقت في صباح 24 فبراير أوامر بالسير نحو خيرسون، ثم لم تطرح عليهم أي مهمة أخرى.وصرح أسير ثالث أنه أصيب في قصف، وسلّم نفسه إلى القوات الروسية بعدما وصل ماشيا على قدميه إلى مدينة أليوشكي.وأكدوا أنهم تلقوا معاملة طيبة من قبل العسكريين الروس.وتسيطر القوات الروسية الآن على مقاطعة خيرسون كلها.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022.
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رصد عسكري

جنود أوكرانيون يكشفون كيف خرجت مقاطعة خيرسون عن نطاق سيطرة حكومة زيلينسكي

07:13 GMT 18.04.2022
© Sputnik . РИА Новостиجسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
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خرجت مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا عن نطاق سيطرة حكومة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في نهاية فبراير/شباط الماضي بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف منذ عام 2014.
وكشف عناصر في القوات الأوكرانية وقعوا في أسر محرري مقاطعة خيرسون من سيطرة نظام العنصرية النازية أن القيادة تركتهم دون تحديد المهام المطروحة عليهم.
وقال أحد الأسرى الذي أصيب بجراح في الرابع والعشرين من فبراير للمحقق الذي قام باستجوابه: "لا أعرف ما هي المهام المطروحة علينا".
وقال أسير آخر، سائق سيارة "غي أ زي-66"، إن وحدته الموجودة قرب قرية ميرنويه في منتصف طريق خيرسون – الحدود الأوكرانية الروسية تلقت في صباح 24 فبراير أوامر بالسير نحو خيرسون، ثم لم تطرح عليهم أي مهمة أخرى.
وصرح أسير ثالث أنه أصيب في قصف، وسلّم نفسه إلى القوات الروسية بعدما وصل ماشيا على قدميه إلى مدينة أليوشكي.
وأكدوا أنهم تلقوا معاملة طيبة من قبل العسكريين الروس.
وتسيطر القوات الروسية الآن على مقاطعة خيرسون كلها.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022.
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