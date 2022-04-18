https://arabic.sputniknews.com/20220418/جينيفر-أنيستون-تكشف-عن-سيرها-نائمة-ومعاناتها-من-الأرق-لمدة-20-عاما-1061340195.html

جينيفر أنيستون تكشف عن سيرها نائمة ومعاناتها من الأرق لمدة 20 عاما

جينيفر أنيستون تكشف عن سيرها نائمة ومعاناتها من الأرق لمدة 20 عاما

كشفت الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، عن مواجهتها صعوبات في النوم، منها مشكلة مع الأرق ‏لعقدين من الزمان، والسير وهي نائمة.‏ 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T16:03+0000

2022-04-18T16:03+0000

2022-04-18T16:03+0000

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وأكدت أنيستون (53 عاما) في تصريحات لمجلة "بيبول" لأمريكية أنها تعاملت مع سنوات وحتى عقود من مشاكل النوم، بداية من الأرق ومرورا بالسير أثناء النوم، ونهاية بالقلق أثناء النوم، مما جعلها تخشى أن تمضي ليلة أخرى في "عد الشقوق الموجودة في الجدران"، بحسب تعبيرها.وأضافت: "لقد كان الأمر في البداية أنه شيء كنت سأتقبله، ثم فجأة أدركت آثار من قلة النوم، وكيف أنها تؤثر على يومك وعملك ووظيفة عقلك وجسمك".وعن سيرها نائمة، أفصحت جينيفر أنيستون أنها فعلت ذلك في بعض الأحيان، لكنها توقفت لحسن الحظ، على حد علمها.وأشارت جينيفر أنيستون إلى أنها تخلصت من مشاكل نومها الناجمة عن أرقها بالحصول مساعدة من طبيب، وانضمامها إلى حملة جديدة بعنوان "اغتنام الليل والنهار"، حيث يمكن للناس العثور على الأخبار والنصائح للتعامل مع مشكلات النوم الخاصة بهم.وإلى جانب هذا، فإن أنيستون أصبحت تمارس طقوس ليلية أحدثت فارقا كبيرا معها، وهي ممارسة بعض تمارين الإطالة أو اليوغا، وتترك هاتفها الذكي خارج غرفة نومها، كما عوّدت نفسها على الحصول على قسطا كافيا من النوم سواء في أيام فراغها أو أثناء تصويرها لأحد الأعمال الفنية.وأفصحت الممثلة الأمريكية أن الشيء الوحيد الذي لا ترغب في التخلي عنه، حتى لو كان ذلك يعني راحة أفضل، هو النوم في السرير مع كلابها الثلاثة.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/-العلاقة-بين-جودة-النوم-والصحة-العقلية-1061265139.html

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منوعات, مجتمع