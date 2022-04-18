https://arabic.sputniknews.com/20220418/حجم-التبادل-التجاري-بين-موسكو-والهند-يرتفع-بأكثر-من-60-بالمئة-1061314198.html
حجم التبادل التجاري بين موسكو والهند يرتفع بأكثر من 60 بالمئة
حجم التبادل التجاري بين موسكو والهند يرتفع بأكثر من 60 بالمئة
زاد حجم التبادل التجاري بين موسكو والهند في عام 2021 بنسبة 62.7% مقارنة بعام 2020 ليبلغ قرابة 4.5 مليار دولار. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T05:32+0000
2022-04-18T05:32+0000
2022-04-18T05:32+0000
اقتصاد
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وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي لبلدية موسكو، فإن موسكو هي أحد الشركاء الرئيسيين للهند، وتعطي الأولوية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بينهما. في عام 2021، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 46.5 في المئة مقارنة بعام 2020، حيث استحوذت موسكو على ثلثها.وقال إن صادرات موسكو إلى الهند بلغت 2.3 مليار دولار العام الماضي، أي نحو ضعف ما كانت عليه في عام 2020. ويلاحظ أن ما يقرب من نصف هذا المبلغ يعود إلى المعروض من منتجات القطاع الصناعي.ويؤكد أن حجم الواردات من الهند إلى موسكو عام 2021 بلغ قرابة 2.2 مليار دولار. تم تحديد أن الأدوية المعبأة والملابس والأجهزة الكهربائية ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى فئات أخرى من القطاع الصناعي والصناعي الزراعي، تم شراؤها بشكل أساسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
حجم التبادل التجاري بين موسكو والهند يرتفع بأكثر من 60 بالمئة
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زاد حجم التبادل التجاري بين موسكو والهند في عام 2021 بنسبة 62.7% مقارنة بعام 2020 ليبلغ قرابة 4.5 مليار دولار.
وبحسب بيان نشر
على الموقع الرسمي لبلدية موسكو، فإن موسكو هي أحد الشركاء الرئيسيين للهند، وتعطي الأولوية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بينهما. في عام 2021، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 46.5 في المئة مقارنة بعام 2020، حيث استحوذت موسكو على ثلثها.
وقال فلاديمير يفيموف نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والأراضي، في البيان، إذا نظرنا بشكل مباشر في حجم رأس المال مع هذا البلد، فقد ارتفع العام الماضي بنسبة 62.7 في المئة وبلغ حوالي 4.5 مليار دولار.
وقال إن صادرات موسكو
إلى الهند بلغت 2.3 مليار دولار العام الماضي، أي نحو ضعف ما كانت عليه في عام 2020. ويلاحظ أن ما يقرب من نصف هذا المبلغ يعود إلى المعروض من منتجات القطاع الصناعي.
وأضاف فلاديسلاف أوفشينسكي، رئيس دائرة الاستثمار والسياسة الصناعية بالمدينة، قائلا: "في عام 2021، زاد رأس المال المعروض من المنتجات الصناعية إلى الهند بنسبة 46.1 في المئة، إلى حوالي 955 مليون دولار. وترتبط هذه الديناميكيات بمعدلات نمو عالية في الصادرات من مختلف المعدات الكهربائية والاتصالات. اتجاه واعد لتنمية التجارة الخارجية، على وجه الخصوص، أجهزة القياس، حيث تعمل الهند بشكل مطرد على زيادة عدد مشتريات هذه السلع".
ويؤكد أن حجم الواردات من الهند إلى موسكو عام 2021 بلغ قرابة 2.2 مليار دولار. تم تحديد أن الأدوية المعبأة والملابس والأجهزة الكهربائية ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى فئات أخرى من القطاع الصناعي والصناعي الزراعي، تم شراؤها بشكل أساسي.