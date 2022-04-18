https://arabic.sputniknews.com/20220418/حزب-الله-هل-يعقل-أن-يزداد-التنسيق-بين-كيان-العدو-والسعودية-وتهنئ-الإمارات-قادتهم-بعيد-الفصح-1061346943.html

"حزب الله": هل يعقل أن يزداد التنسيق بين كيان العدو والسعودية وتهنئ الإمارات قادتهم بعيد الفصح

"حزب الله": هل يعقل أن يزداد التنسيق بين كيان العدو والسعودية وتهنئ الإمارات قادتهم بعيد الفصح

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن "نصرة فلسطين موقف وإيمان، والفلسطينيون ليسوا وحدهم في الميدان"، قائلا إن "كل المقاومين في المنطقة مع المقاومين في... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T19:43+0000

2022-04-18T19:43+0000

2022-04-18T19:43+0000

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وقال نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له: "المطبّعون نموذج ولد في أرض عربية ولكن ليس للعروبة والإسلام أي ذرة في ممارساتهم"، مؤكدا أن "الله سبحانه وتعالى أفضح لنا أنظمة التطبيع لكي لا تبقى الشعوب تتأمل بهم".وتساءل، "هل يعقل أن يزداد التنسيق بين كيان العدو والسعودية وأن تزداد العلاقات مع البحرين من دون الالتفات للشعب الفلسطيني؟"، كما تساءل أيضا: "هل يعقل أن تهنئ الإمارات العربية القادة الصهاينة بعيد الفصح ولا يلتفتوا أن هناك شعبا ينادي في وجه هذا الظالم؟".واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-تجنب-الاستفزازات-في-القدس-1061338801.html

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أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم