https://arabic.sputniknews.com/20220418/خبير-القوات-الروسية-بدأت-استخدام-الأسلحة-النوعية-لإجبار-المقاتلين-في-معامل-آزوفستال-على-الاستسلام--1061329909.html
خبير: القوات الروسية بدأت استخدام الأسلحة النوعية لإجبار المقاتلين في معامل آزوفستال على الاستسلام
خبير: القوات الروسية بدأت استخدام الأسلحة النوعية لإجبار المقاتلين في معامل آزوفستال على الاستسلام
قال خبير الشؤون الروسية، د. أديب السيد، إن "العملية العسكرية الروسية دخلت مرحلة الحسم، لافتا إلى أن الجانب الروسي حريصا على عدم إلحاق الضرر بالأهداف المدنية ما... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:42+0000
2022-04-18T12:42+0000
2022-04-18T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وتابع السيد، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، قائلا: "إن عملية الحسم بدأت منذ يومين وتجلي هذا في معيار القوات الروسية في ماريوبل، وقد تم تطهير المدينة من بؤر القوميين والآن تشرف هذه المعارك على نهايتها في أكثر بؤر المقاومة عنادا في مجمع الصلب".وتوقع الخبير أن تكون "المعركة القادمة في قوس خاركيف بامتداد المنطقة الجنوبية حيث توجد قوة عسكرية تزيد عن 100 ألف أوكراني".وأعرب السيد عن اعتقاده أن "القوات الروسية ستعمل على تقسيمهم ومن ثم محاصرتهم ودفعهم للاستسلام ويراهنون في ذلك على الأسلحة النوعية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير: القوات الروسية بدأت استخدام الأسلحة النوعية لإجبار المقاتلين في معامل آزوفستال على الاستسلام
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قال خبير الشؤون الروسية، د. أديب السيد، إن "العملية العسكرية الروسية دخلت مرحلة الحسم، لافتا إلى أن الجانب الروسي حريصا على عدم إلحاق الضرر بالأهداف المدنية ما ساهم في إطالة أمد العملية العسكرية.
وتابع السيد، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك
"، قائلا: "إن عملية الحسم بدأت منذ يومين وتجلي هذا في معيار القوات الروسية في ماريوبل، وقد تم تطهير المدينة من بؤر القوميين والآن تشرف هذه المعارك على نهايتها في أكثر بؤر المقاومة عنادا في مجمع الصلب".
وأشار إلى أنه "تم الانتقال إلى أسلحة نوعية من أجل إجبار المقاتلين على الخروج من المجمع والاستسلام أو حسم المعركة، وقد لاحظنا اليوم استخدام صواريخ الكسندر للمرة الأولى منذ انطلاق العملية".
وتوقع الخبير أن تكون "المعركة القادمة في قوس خاركيف بامتداد المنطقة الجنوبية حيث توجد قوة عسكرية تزيد عن 100 ألف أوكراني".
وأعرب السيد عن اعتقاده أن "القوات الروسية ستعمل على تقسيمهم ومن ثم محاصرتهم ودفعهم للاستسلام ويراهنون في ذلك على الأسلحة النوعية".