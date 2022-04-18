https://arabic.sputniknews.com/20220418/خبير-تشكيل-السلطة-الجديدة-في-اليمن-يسمح-بمفاوضات-التسوية-1061320675.html

خبير: تشكيل السلطة الجديدة في اليمن يسمح بمفاوضات التسوية

خبير: تشكيل السلطة الجديدة في اليمن يسمح بمفاوضات التسوية

صرح خبير روسي بأن التكوين الجديد للسلطة في اليمن يسمح لأطراف النزاع بالدخول في مفاوضات لحلها، والتي من بين جميع الأزمات في الشرق الأوسط تلهم أكبر قدر من... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T09:28+0000

2022-04-18T09:28+0000

2022-04-18T09:28+0000

الحرب على اليمن

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في أبريل / نيسان، سلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية، والتي بدأت جزئياً بسبب عدم رغبته في إعطاء السلطة للحوثيين الذين أطاحوا به، كل السلطات الانتقالية إلى مجلس قيادة رئاسي، تضمن ثمانية قادة سياسيين بارزين. تم الإعلان عن إنشاء المجلس بعد مشاورات يمنية بين الأطراف في الرياض، دعا المشاركون فيها هيكل السلطة الجديد إلى بدء مفاوضات مع الحوثيين.وقال غريغوري لوكيانوف، كبير المحاضرين في العلوم السياسية بجامعة "فيشي شكولا إيكونوميكا"، لـ"سبوتنيك"، إنه ينبغي النظر في تشكيل مجلس قيادة رئاسي وإعلان هدنة لمدة شهرين في أوائل أبريل بالتزامن.وأضاف قائلا: "إنه مع شخصية الرئيس هادي، وكذلك نائبه الدائم الجنرال علي محسن، اللذين يعملان معه جنبا إلى جنب، يربط العديد من المراقبين والمشاركين في العملية السياسية احتمال كسر الجمود الذي حال دون المضي قدما في التسوية لعدة سنوات".وأشار إلى أن هذه الشخصيات تعتبر مسؤولة عن عرقلة أي محاولات ليس فقط للجلوس على طاولة المفاوضات مع الحوثيين، ولكن أيضا لإيجاد حل للخلافات بين النخب المدعومة من الإمارات في الجنوب والفصيل الموالي للسعودية.وتابع قائلا: "في الواقع، فإن التكوين الجديد لهذه الهيئة الحاكمة المؤقتة يجمع بين الأشخاص المرتبطين مباشرة بالمملكة العربية السعودية والأشخاص المحميين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قادة المجلس الانتقالي الجنوبي.. والاستقالة في ظل الظروف الحالية تجعل من الممكن، على وجه الخصوص، وأشار الخبير إلى أن السعوديين والإماراتيين يتفاوضون مع بعضهم البعض ومع القوى ذات الصلة داخل اليمن".بالإضافة إلى الحوثيين، اعتبر الخبير أن اللواء الأحمر، والمجلس الانتقالي لجنوب اليمن، وحزب الإصلاح الإسلامي بتشكيلاته المسلحة، وائتلافات القوى السياسية المحلية من الهياكل المحلية لـ"داعش" والقاعدة الإرهابية،(المحظورتين في الاتحاد الروسي)، كل هذه الأطراف قد تطالب أيضا بمراعاة مصالحها.وتطرق الخبير إلى مناقشة مشاركة إيران في الأزمة من جانب الحوثيين. في رأيه، بالنسبة لطهران، اليمن هو اتجاه اختياري الدولة مستعدة لاستخدامه في الدعاية ضد السعودية، من التنازلات التي لن تكون ساخنة أو باردة بالنسبة للحوثيين لإيران نفسها - إيران ليست القوة الرئيسية.أما بالنسبة لعامل الحوثيين، فإن الحوثيين مستقلون تماما ولا يربطون أهدافهم فيما يتعلق بالسعودية بما يرضي مصالح إيران، أي أن الحوثيين سيتفاوضون على أنفسهم فقط. وقال الخبير إن الحوثيين ليسوا بأي حال من الأحوال وكلاء لإيران، فهذه قوة سياسية مستقلة تماما لها مصالحها وأهدافها وفرصها للتأثير على الوضع في اليمن وحتى في المملكة العربية السعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزير-الخارجية-اليمني-يؤكد-على-ضرورة-فتح-طرق-تعز-باعتبارها-مطلب-إنساني-وأحد-أولويات-الهدنة-1061311908.html

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الحرب على اليمن