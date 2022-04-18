https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-الوزراء-الأردني-لدينا-رقم-قياسي-من-النقد-الأجنبي-1061315175.html
رئيس الوزراء الأردني: لدينا رقم قياسي من النقد الأجنبي
رئيس الوزراء الأردني: لدينا رقم قياسي من النقد الأجنبي
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن البنك المركزي يحتوي على رقم قياسي من العملات الأجنبية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T06:43+0000
2022-04-18T06:43+0000
2022-04-18T06:43+0000
أخبار الأردن
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جاء هذا خلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رئيس الوزراء: لدينا اليوم بفضل السياسات الحصيفة رقم قياسي فيما يتعلق بموجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية.وأوضح الخصاونة أن الرقم يصل إلى قرابة 17 مليار دولار أمريكي "وهو رقم غير مسبوق في تاريخنا".وأكد الخصاونة أن حكومته حققت كافة الأهداف في الموازنة العامة للعام الماضي، مشيرا إلى أن الإيراد العام تجاوز نسبة 104 بالمئة من تحقيق الإيراد المستهدف.وشدد الخصاونة على أن بلاده بدأت تحقيق نمو اقتصادي يؤشر على التعافي .وأوضح أن الحكومة قدمت موازنة عامة لمجلس النواب لم تشتمل على رفع أي من الضرائب لأن البلاد تقف على أرضية صلبة ومتماسكة لتحقيق معدلات أكبر للنمو الاقتصادي.
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أخبار الأردن
رئيس الوزراء الأردني: لدينا رقم قياسي من النقد الأجنبي
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن البنك المركزي يحتوي على رقم قياسي من العملات الأجنبية.
جاء هذا خلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال رئيس الوزراء: لدينا اليوم بفضل السياسات الحصيفة رقم قياسي فيما يتعلق بموجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
وأوضح الخصاونة أن الرقم يصل إلى قرابة 17 مليار دولار أمريكي "وهو رقم غير مسبوق في تاريخنا".
وأكد الخصاونة أن حكومته حققت كافة الأهداف في الموازنة العامة للعام الماضي، مشيرا إلى أن الإيراد العام تجاوز نسبة 104 بالمئة من تحقيق الإيراد المستهدف.
وشدد الخصاونة على أن بلاده بدأت تحقيق نمو اقتصادي يؤشر على التعافي .
وأوضح أن الحكومة قدمت موازنة عامة لمجلس النواب لم تشتمل على رفع أي من الضرائب لأن البلاد تقف على أرضية صلبة ومتماسكة لتحقيق معدلات أكبر للنمو الاقتصادي.