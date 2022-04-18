https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-الوزراء-الإيطالي-يلغي-رحلة-إلى-أفريقيا-بسبب-إصابته-بكورونا-1061328702.html

رئيس الوزراء الإيطالي يلغي رحلة إلى أفريقيا بسبب إصابته بكورونا

رئيس الوزراء الإيطالي يلغي رحلة إلى أفريقيا بسبب إصابته بكورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الاثنين، أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى أنغولا وجمهورية الكونغو بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T12:11+0000

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب دراغي بيانا قال فيه إن رئيس الوزراء الإيطالي (74 عاما) الذي "لم تظهر عليه أعراض" كان من المفترض أن يتوجه إلى عاصمة أنغولا، لواندا، يوم الأربعاء المقبل، وبرازافيل، عاصمة الكونغو، يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن تحويل إمدادات الطاقة من روسيا.وبعد إصابة دراغي من المقرر أن يحل محله خلال الزيارة وزير الخارجية، لويجي دي مايو، والوزير المسؤول عن التحول البيئي روبرتو سينجولاني.يذكر أن دراغي كان قد صرح خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن "المفوضية الأوروبية وجميع الحلفاء مقتنعون بفاعلية العقوبات ضد روسيا، الآن نتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى فعل المزيد، حيث تواصل أوروبا تمويل روسيا من خلال شراء النفط والغاز بما في ذلك بسعر لا علاقة به بالقيم التاريخية وتكاليف الإنتاج".وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي إن "فرض سقف على السعر الأعلى للغاز الروسي هو وسيلة لتشديد العقوبات وفي نفس الوقت تقليل تكاليف تطبيقها".وتابع قائلا إن "الاقتراح الإيطالي الخاص بوضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي يحظى بدعم وسيناقش في مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل على أساس وثيقة مشتركة تعدها المفوضية، حيث تشتري أوروبا أكثر من نصف الغاز الذي تصدره روسيا وإن قدرة الاتحاد الأوروبي على المساومة مع موسكو سلاح يمكن استخدامه، فإن سقف سعر الغاز يقلل التمويل الذي نمنحه لروسيا كل يوم".

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