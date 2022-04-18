https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-تشيكيا-السابق-يفسر-حب-أوروبا-لأوكرانيا-1061318502.html
رئيس تشيكيا السابق يفسر "حب" أوروبا لأوكرانيا
رئيس تشيكيا السابق يفسر "حب" أوروبا لأوكرانيا
صرح الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس أن الأوروبيين لم يكونوا لطفاء مع الأوكرانيين في وقت سابق. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:32+0000
2022-04-18T08:32+0000
2022-04-18T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال كلاوس لموقع إخباري تشيكي: "يعتريني خجل كبير كلما رأيت كيف يعامل التشيك المهاجرين الأوكرانيين".وحصلت المفاجأة عندما شرع الأوروبيون في إبداء حبهم لأوكرانيا. وفي ظن الرئيس التشيكي السابق فإن حب الأوروبيين لأوكرانيا ليس حقيقيا بل هو اصطناعي، مرجحا أن يكونوا غيّروا مشاعرهم تجاه أوكرانيا بعدما أصبحت (أوكرانيا) طرفا في نزاع الغرب مع روسيا.ولا يستحسن كلاوس هذا النزاع ويرى أن من الضروري أن يبدأ الغرب مفاوضات مع روسيا في أسرع وقت لحل النزاع.وقد اضطرت روسيا إلى استخدام القوة ضد نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب لكي يتوقف عن مهاجمة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كيييف في منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس تشيكيا السابق يفسر "حب" أوروبا لأوكرانيا
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صرح الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس أن الأوروبيين لم يكونوا لطفاء مع الأوكرانيين في وقت سابق.
وقال
كلاوس لموقع إخباري تشيكي: "يعتريني خجل كبير كلما رأيت كيف يعامل التشيك المهاجرين الأوكرانيين".
وحصلت المفاجأة عندما شرع الأوروبيون في إبداء حبهم لأوكرانيا. وفي ظن الرئيس التشيكي السابق فإن حب الأوروبيين لأوكرانيا ليس حقيقيا بل هو اصطناعي، مرجحا أن يكونوا غيّروا مشاعرهم تجاه أوكرانيا بعدما أصبحت (أوكرانيا) طرفا في نزاع الغرب مع روسيا.
ولا يستحسن كلاوس هذا النزاع ويرى أن من الضروري أن يبدأ الغرب مفاوضات مع روسيا في أسرع وقت لحل النزاع.
وقد اضطرت روسيا إلى استخدام القوة ضد نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب لكي يتوقف عن مهاجمة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كيييف في منطقة دونباس.