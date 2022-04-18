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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-تشيكيا-السابق-يفسر-حب-أوروبا-لأوكرانيا-1061318502.html
رئيس تشيكيا السابق يفسر "حب" أوروبا لأوكرانيا
رئيس تشيكيا السابق يفسر "حب" أوروبا لأوكرانيا
صرح الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس أن الأوروبيين لم يكونوا لطفاء مع الأوكرانيين في وقت سابق. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:32+0000
2022-04-18T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال كلاوس لموقع إخباري تشيكي: "يعتريني خجل كبير كلما رأيت كيف يعامل التشيك المهاجرين الأوكرانيين".وحصلت المفاجأة عندما شرع الأوروبيون في إبداء حبهم لأوكرانيا. وفي ظن الرئيس التشيكي السابق فإن حب الأوروبيين لأوكرانيا ليس حقيقيا بل هو اصطناعي، مرجحا أن يكونوا غيّروا مشاعرهم تجاه أوكرانيا بعدما أصبحت (أوكرانيا) طرفا في نزاع الغرب مع روسيا.ولا يستحسن كلاوس هذا النزاع ويرى أن من الضروري أن يبدأ الغرب مفاوضات مع روسيا في أسرع وقت لحل النزاع.وقد اضطرت روسيا إلى استخدام القوة ضد نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب لكي يتوقف عن مهاجمة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كيييف في منطقة دونباس.
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العالم

رئيس تشيكيا السابق يفسر "حب" أوروبا لأوكرانيا

08:32 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصورفاتسلاف كلاوس رئيس جمهورية التشيك سابقا
فاتسلاف كلاوس رئيس جمهورية التشيك سابقا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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صرح الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس أن الأوروبيين لم يكونوا لطفاء مع الأوكرانيين في وقت سابق.
وقال كلاوس لموقع إخباري تشيكي: "يعتريني خجل كبير كلما رأيت كيف يعامل التشيك المهاجرين الأوكرانيين".
وحصلت المفاجأة عندما شرع الأوروبيون في إبداء حبهم لأوكرانيا. وفي ظن الرئيس التشيكي السابق فإن حب الأوروبيين لأوكرانيا ليس حقيقيا بل هو اصطناعي، مرجحا أن يكونوا غيّروا مشاعرهم تجاه أوكرانيا بعدما أصبحت (أوكرانيا) طرفا في نزاع الغرب مع روسيا.
ولا يستحسن كلاوس هذا النزاع ويرى أن من الضروري أن يبدأ الغرب مفاوضات مع روسيا في أسرع وقت لحل النزاع.
وقد اضطرت روسيا إلى استخدام القوة ضد نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب لكي يتوقف عن مهاجمة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كيييف في منطقة دونباس.
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:43 GMT
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