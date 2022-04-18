https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-يصل-إلى-الجزائر-على-رأس-وفد-سياسي-وأمني-هام-1061336171.html
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يصل إلى الجزائر على رأس وفد سياسي وأمني هام
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يصل إلى الجزائر على رأس وفد سياسي وأمني هام
حل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالجزائر، على رأس وفد سياسي وأمني هام، لبحث التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:26+0000
2022-04-18T14:26+0000
2022-04-18T14:26+0000
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
حكومة جديدة
زيارة
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وكان في استقبال الدبيبة بمطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بعدد من الوزراء.وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أكدت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة من بينهم قادة أمنيون يتوجّهون إلى الجزائر في زيارة رسمية.وتمثل الزيارة خروجا نادرا للدبيبة من طرابلس منذ أن عيّن البرلمان في شرق ليبيا فتحي باشاغا رئيس وزراء آخر.وفي 7 أفريل، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, حكومة جديدة, زيارة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يصل إلى الجزائر على رأس وفد سياسي وأمني هام
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حل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالجزائر، على رأس وفد سياسي وأمني هام، لبحث التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان في استقبال الدبيبة بمطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بعدد من الوزراء.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أكدت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة من بينهم قادة أمنيون يتوجّهون إلى الجزائر في زيارة رسمية.
وتمثل الزيارة خروجا نادرا للدبيبة من طرابلس منذ أن عيّن البرلمان في شرق ليبيا فتحي باشاغا رئيس وزراء آخر.
وفي 7 أفريل، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.