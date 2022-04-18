https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-كوريا-الجنوبية-يرفض-استقالة-المدعي-العام-1061323754.html
رئيس كوريا الجنوبية يرفض استقالة المدعي العام
رئيس كوريا الجنوبية يرفض استقالة المدعي العام
رفض الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، استقالة المدعي العام للبلاد، كيم أوه سو، واقترح عقد اجتماع بدلاً من ذلك، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة، بارك كيونغ مي،... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:51+0000
2022-04-18T10:51+0000
2022-04-18T10:51+0000
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سبوتنيك. أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" بأن كيم أرسل خطاب استقالته، أمس الأحد، بعد أن ضغط الحزب الديمقراطي الحاكم من أجل تمرير تشريع من شأنه تجريد المدعين من سلطة إجراء التحقيقات حسبما يروه مناسبا.يذكر أنه تم تعيين كيم تحت إدارة مون، وخلال هذا الوقت تم تقليص تحقيقات النيابة إلى ست فئات من الجرائم، حيث تم نقل الاختصاصات المتبقية إلى الشرطة ومكتب تحقيقات الفساد الذي تم إنشاؤه حديثًا لكبار المسؤولين.وتشير تقارير إلى أن التشريع المنتظر يهدف إلى إصلاح جهاز النيابة العامة الذي تعرض لاتهامات باستغلال سلطته لأغراض سياسية وأغراض أخرى.ويعتزم الحزب الديمقراطي تمرير التعديلات خلال جلسة البرلمان في أبريل/ نيسان، ووضع القانون حيز التنفيذ خلال إدارة مون، التي تنتهي في 9 مايو/أيار المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس كوريا الجنوبية يرفض استقالة المدعي العام
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رفض الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، استقالة المدعي العام للبلاد، كيم أوه سو، واقترح عقد اجتماع بدلاً من ذلك، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة، بارك كيونغ مي، اليوم الاثنين.
سبوتنيك
. أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" بأن كيم أرسل خطاب استقالته، أمس الأحد، بعد أن ضغط الحزب الديمقراطي الحاكم من أجل تمرير تشريع من شأنه تجريد المدعين من سلطة إجراء التحقيقات حسبما يروه مناسبا.
يذكر أنه تم تعيين كيم تحت إدارة مون، وخلال هذا الوقت تم تقليص تحقيقات النيابة إلى ست فئات من الجرائم، حيث تم نقل الاختصاصات المتبقية إلى الشرطة ومكتب تحقيقات الفساد الذي تم إنشاؤه حديثًا لكبار المسؤولين.
وتشير تقارير إلى أن التشريع المنتظر يهدف إلى إصلاح جهاز النيابة العامة الذي تعرض لاتهامات باستغلال سلطته لأغراض سياسية وأغراض أخرى.
ويعتزم الحزب الديمقراطي تمرير التعديلات خلال جلسة البرلمان في أبريل/ نيسان، ووضع القانون حيز التنفيذ خلال إدارة مون، التي تنتهي في 9 مايو/أيار المقبل.