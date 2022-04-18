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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/ركضوا-مذعورين-متطوع-بريطاني-في-أوكرانيا-يحكي-كيف-أصبح-أسيرا-1061314076.html
ركضوا مذعورين.. متطوع بريطاني في أوكرانيا يحكي كيف أصبح أسيرا
ركضوا مذعورين.. متطوع بريطاني في أوكرانيا يحكي كيف أصبح أسيرا
وقع بريطاني آخر في أسر محرري مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من قوات الاحتلال الأوكراني. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T05:30+0000
2022-04-18T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وكان المتطوع البريطاني شون بينر قد التحق بإحدى المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني. وكشف بينر لقناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي أن جماعته كانت موجودة في المنطقة الصناعية بمدينة ماريوبول عندما تلقت أوامر بالانسحاب من دون تحديد الجهة التي يجب أن يتوجهوا إليها... "وبدأ القصف المدفعي والجوي. وانتابنا الذعر وركضنا مذعورين في مختلف الاتجاهات. واختفى قائدي وكأنه تبخر. ولا أعلم ماذا حدث لمَن كانوا معي".ولم يُحط بينر علما بأن الذين كانوا معه عليهم أن يصلوا إلى بلدة زاتشاتوفكا. ولم يكن في مقدورهم أن ينفذوا هذا الأمر بسبب وجود قوات روسيا وجمهورية دونيتسك هناك.وأضاف بينر: "لا أعرف مَن اتخذ هذا القرار".وكان المرتزق البريطاني إيدن أسلين قد أصبح أسيرا في نفس المدينة في وقت سابق. وأسرته القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا بغية توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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العالم, رصد عسكري

ركضوا مذعورين.. متطوع بريطاني في أوكرانيا يحكي كيف أصبح أسيرا

05:30 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Илья Питалевقوات روسيا وجمهورية دونيتسك في مدينة ماريوبول
قوات روسيا وجمهورية دونيتسك في مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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وقع بريطاني آخر في أسر محرري مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من قوات الاحتلال الأوكراني.
وكان المتطوع البريطاني شون بينر قد التحق بإحدى المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني. وكشف بينر لقناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي أن جماعته كانت موجودة في المنطقة الصناعية بمدينة ماريوبول عندما تلقت أوامر بالانسحاب من دون تحديد الجهة التي يجب أن يتوجهوا إليها... "وبدأ القصف المدفعي والجوي. وانتابنا الذعر وركضنا مذعورين في مختلف الاتجاهات. واختفى قائدي وكأنه تبخر. ولا أعلم ماذا حدث لمَن كانوا معي".
ولم يُحط بينر علما بأن الذين كانوا معه عليهم أن يصلوا إلى بلدة زاتشاتوفكا. ولم يكن في مقدورهم أن ينفذوا هذا الأمر بسبب وجود قوات روسيا وجمهورية دونيتسك هناك.
وأضاف بينر: "لا أعرف مَن اتخذ هذا القرار".
وكان المرتزق البريطاني إيدن أسلين قد أصبح أسيرا في نفس المدينة في وقت سابق. وأسرته القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا بغية توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف منذ عام 2014.
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