https://arabic.sputniknews.com/20220418/روسيا-إحباط-هجوم-إرهابي-في-تشيركيسك-واعتقال-3-من-أنصار-داعش-1061316102.html

روسيا... إحباط هجوم إرهابي في تشيركيسك واعتقال 3 من أنصار "داعش"

روسيا... إحباط هجوم إرهابي في تشيركيسك واعتقال 3 من أنصار "داعش"

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي في مدينة تشيركيسك جنوبي روسيا، واعتقال ثلاثة من أنصار "داعش" (المحظور في روسيا). 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T07:22+0000

2022-04-18T07:22+0000

2022-04-18T07:22+0000

روسيا

الأمن الفدرالي الروسي

هجمات

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وقال الجهاز في بيان "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية على أراضي جمهورية قراتشاي - شركيسيا عملا إرهابيا. وفي مدينة تشيركيسك، تم اعتقال ثلاثة مواطنين روس، كانوا يقومون بالإعداد للهجوم على أحد المراكز الحكومية بتعليمات من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي المحظور في روسيا".وأضاف البيان "رفعت دعوى جنائية ضد الموقوفين بموجب الجزء الأول من المادة 30 والفقرة "أ" من الجزء 2 من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي كجزء من مجموعة أشخاص، الجزء 2 من المادة 205-5 (المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية) من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".

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روسيا, الأمن الفدرالي الروسي, هجمات