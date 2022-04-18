https://arabic.sputniknews.com/20220418/روسيا-إحباط-هجوم-إرهابي-في-تشيركيسك-واعتقال-3-من-أنصار-داعش-1061316102.html
روسيا... إحباط هجوم إرهابي في تشيركيسك واعتقال 3 من أنصار "داعش"
روسيا... إحباط هجوم إرهابي في تشيركيسك واعتقال 3 من أنصار "داعش"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي في مدينة تشيركيسك جنوبي روسيا، واعتقال ثلاثة من أنصار "داعش" (المحظور في روسيا). 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:22+0000
2022-04-18T07:22+0000
2022-04-18T07:22+0000
روسيا
الأمن الفدرالي الروسي
هجمات
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وقال الجهاز في بيان "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية على أراضي جمهورية قراتشاي - شركيسيا عملا إرهابيا. وفي مدينة تشيركيسك، تم اعتقال ثلاثة مواطنين روس، كانوا يقومون بالإعداد للهجوم على أحد المراكز الحكومية بتعليمات من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي المحظور في روسيا".وأضاف البيان "رفعت دعوى جنائية ضد الموقوفين بموجب الجزء الأول من المادة 30 والفقرة "أ" من الجزء 2 من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي كجزء من مجموعة أشخاص، الجزء 2 من المادة 205-5 (المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية) من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأمن-الروسي-القبض-على-10-عناصر-في-تسعة-أقاليم-روسية-على-صلة-بـهيئة-تحرير-الشام-1060718312.html
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روسيا, الأمن الفدرالي الروسي, هجمات
روسيا... إحباط هجوم إرهابي في تشيركيسك واعتقال 3 من أنصار "داعش"
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي في مدينة تشيركيسك جنوبي روسيا، واعتقال ثلاثة من أنصار "داعش" (المحظور في روسيا).
وقال الجهاز في بيان "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية على أراضي جمهورية قراتشاي - شركيسيا عملا إرهابيا. وفي مدينة تشيركيسك، تم اعتقال ثلاثة مواطنين روس، كانوا يقومون بالإعداد للهجوم على أحد المراكز الحكومية بتعليمات من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي المحظور في روسيا".
وأشار البيان إلى أنه في عنوان إقامتهم تم ضبط مكونات لصنع متفجرات بدائية الصنع ومخطط يهدف إلى تحقيق تطلعات إرهابية ووسائل اتصال بمحتوى إرهابي، بالإضافة إلى مراسلات مع مسلحي تنظيم "داعش" حول الجريمة المخطط لها.
وأضاف البيان "رفعت دعوى جنائية ضد الموقوفين بموجب الجزء الأول من المادة 30 والفقرة "أ" من الجزء 2 من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي كجزء من مجموعة أشخاص، الجزء 2 من المادة 205-5 (المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية) من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".