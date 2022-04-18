https://arabic.sputniknews.com/20220418/روسيا-تمديد-الحظر-المؤقت-للرحلات-إلى-مطارات-جنوب-ووسط-البلاد-حتى-25-أبريل-1061317445.html
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 25 أبريل
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 25 أبريل
مددت هيئة الطيران المدني الروسية نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 25 أبريل. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:44+0000
2022-04-18T07:44+0000
2022-04-18T07:44+0000
روسيا
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وجاء في بيان الهيئة: "حتى 25 أبريل 2022، 03.45 بتوقيت موسكو، تم تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا: أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلينجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا. بالنسبة لشركات الطيران الروسية، يوصى بتنظيم نقل الركاب على طرق بديلة باستخدام مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو".وتم تأكيد أن باقي المطارات في روسيا، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بانتظام. واختتمت الوكالة بضرورة توضيح كافة التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران.هذا وفرضت وكالة النقل الفيدرالي قيودا في 24 فبراير.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 25 أبريل
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مددت هيئة الطيران المدني الروسية نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 25 أبريل.
وجاء في بيان الهيئة: "حتى 25 أبريل 2022، 03.45 بتوقيت موسكو، تم تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا: أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلينجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا. بالنسبة لشركات الطيران الروسية، يوصى بتنظيم نقل الركاب على طرق بديلة باستخدام مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو".
وتم تأكيد أن باقي المطارات
في روسيا، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بانتظام. واختتمت الوكالة بضرورة توضيح كافة التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران.هذا وفرضت وكالة النقل الفيدرالي قيودا في 24 فبراير.