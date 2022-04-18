عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/سبير-بنك-يقول-إنه-أوقف-هجوما-أوكرانيا-كبيرا-استهدف-حاملي-البطاقات-الروسية-1061313213.html
"سبير بنك" يقول إنه أوقف هجوما أوكرانيا كبيرا استهدف حاملي البطاقات الروسية
"سبير بنك" يقول إنه أوقف هجوما أوكرانيا كبيرا استهدف حاملي البطاقات الروسية
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تجنب "سبير بنك هجوما واسع النطاق على حاملي البطاقات الروس، قامت به شركة أوكرانية لتطوير تطبيقات الهاتف... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T02:05+0000
2022-04-18T02:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سبيربنك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059516697_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_517f5be16d83a6f2b99cd5e367a5abd6.jpg
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لسبير بنك، ستانيسلاف كوزنيتسوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الهجوم حاول سحب كميات ضخمة من أموال حاملي البطاقات الروسية.وأشار إلى أن الشركة التي لديها حوالي 50 تطبيقا مختلفا مسجلا رسميا، بدأت عمليات شطب جماعي عبر قاعدة بياناتها المتراكمة بالكامل في يوم واحد، حيث تحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات البطاقة الشخصية للعملاء، والتي تم جمعها وتخزينها بالمخالفة لمتطلبات أنظمة الدفع الدولية.سبير بنك، حيث يحتفظ معظم الروس بمدخراتهم، هو واحد من العديد من المؤسسات المالية التي استهدفتها العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تم إطلاقها في 24 فبراير/شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-القوات-الصاروخية-والمدفعية-دمرت-أكثر-من-100-موقع-عسكري-أوكراني-1061313075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059516697_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e52d04f0e99b9027b2b75905e1f93474.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبيربنك

"سبير بنك" يقول إنه أوقف هجوما أوكرانيا كبيرا استهدف حاملي البطاقات الروسية

02:05 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 02:09 GMT 18.04.2022)
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورماكينات صراف آلي تابعة لمصرف "سبير بنك"، موسكو، 5 مارس/آذار 2022
ماكينات صراف آلي تابعة لمصرف سبير بنك، موسكو، 5 مارس/آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تجنب "سبير بنك هجوما واسع النطاق على حاملي البطاقات الروس، قامت به شركة أوكرانية لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لسبير بنك، ستانيسلاف كوزنيتسوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الهجوم حاول سحب كميات ضخمة من أموال حاملي البطاقات الروسية.
وأكد أن عدد محاولات الشطب وصلت إلى عشرات الآلاف في الدقيقة الواحدة. مشيرا إلى التحقيقات أظهرت أن عمليات الشطب هذه بدأت من قبل شركة أوكرانية واحدة تطور تطبيقات الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن الشركة التي لديها حوالي 50 تطبيقا مختلفا مسجلا رسميا، بدأت عمليات شطب جماعي عبر قاعدة بياناتها المتراكمة بالكامل في يوم واحد، حيث تحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات البطاقة الشخصية للعملاء، والتي تم جمعها وتخزينها بالمخالفة لمتطلبات أنظمة الدفع الدولية.
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية دمرت أكثر من 100 موقع عسكري أوكراني
01:08 GMT
سبير بنك، حيث يحتفظ معظم الروس بمدخراتهم، هو واحد من العديد من المؤسسات المالية التي استهدفتها العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تم إطلاقها في 24 فبراير/شباط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала