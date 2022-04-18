https://arabic.sputniknews.com/20220418/سبير-بنك-يقول-إنه-أوقف-هجوما-أوكرانيا-كبيرا-استهدف-حاملي-البطاقات-الروسية-1061313213.html
"سبير بنك" يقول إنه أوقف هجوما أوكرانيا كبيرا استهدف حاملي البطاقات الروسية
"سبير بنك" يقول إنه أوقف هجوما أوكرانيا كبيرا استهدف حاملي البطاقات الروسية
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تجنب "سبير بنك هجوما واسع النطاق على حاملي البطاقات الروس، قامت به شركة أوكرانية لتطوير تطبيقات الهاتف... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T02:05+0000
2022-04-18T02:05+0000
2022-04-18T02:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سبيربنك
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وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لسبير بنك، ستانيسلاف كوزنيتسوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الهجوم حاول سحب كميات ضخمة من أموال حاملي البطاقات الروسية.وأشار إلى أن الشركة التي لديها حوالي 50 تطبيقا مختلفا مسجلا رسميا، بدأت عمليات شطب جماعي عبر قاعدة بياناتها المتراكمة بالكامل في يوم واحد، حيث تحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات البطاقة الشخصية للعملاء، والتي تم جمعها وتخزينها بالمخالفة لمتطلبات أنظمة الدفع الدولية.سبير بنك، حيث يحتفظ معظم الروس بمدخراتهم، هو واحد من العديد من المؤسسات المالية التي استهدفتها العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تم إطلاقها في 24 فبراير/شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-القوات-الصاروخية-والمدفعية-دمرت-أكثر-من-100-موقع-عسكري-أوكراني-1061313075.html
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سبيربنك
"سبير بنك" يقول إنه أوقف هجوما أوكرانيا كبيرا استهدف حاملي البطاقات الروسية
02:05 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 02:09 GMT 18.04.2022) تابعنا عبر
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تجنب "سبير بنك هجوما واسع النطاق على حاملي البطاقات الروس، قامت به شركة أوكرانية لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لسبير بنك، ستانيسلاف كوزنيتسوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الهجوم حاول سحب كميات ضخمة من أموال حاملي البطاقات الروسية
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وأكد أن عدد محاولات الشطب وصلت إلى عشرات الآلاف في الدقيقة الواحدة. مشيرا إلى التحقيقات أظهرت أن عمليات الشطب هذه بدأت من قبل شركة أوكرانية واحدة تطور تطبيقات الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن الشركة التي لديها حوالي 50 تطبيقا مختلفا مسجلا رسميا، بدأت عمليات شطب جماعي عبر قاعدة بياناتها المتراكمة بالكامل في يوم واحد، حيث تحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات البطاقة الشخصية للعملاء، والتي تم جمعها وتخزينها بالمخالفة لمتطلبات أنظمة الدفع الدولية.
سبير بنك، حيث يحتفظ معظم الروس بمدخراتهم، هو واحد من العديد من المؤسسات المالية التي استهدفتها العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تم إطلاقها في 24 فبراير/شباط.