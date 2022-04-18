https://arabic.sputniknews.com/20220418/شباب-مدينة-طبرق-يقفلون-ميناء-مرسى-الحريقة-النفطي-حتى-ترحل-حكومة-الدبيبة-1061313521.html

شباب مدينة طبرق يقفلون ميناء "مرسى الحريقة" النفطي حتى ترحل حكومة الدبيبة

شباب مدينة طبرق يقفلون ميناء "مرسى الحريقة" النفطي حتى ترحل حكومة الدبيبة

أصدر شباب مدينة طبرق بيانا أعلنوا فيه إغلاق ميناء الحريقة النفطي، وإيقاف تصدير النفط من هذا الميناء، بدأ من اليوم، وحتى تحقيق مطالبهم وهي خروج حكومة عبد الحميد... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T03:28+0000

2022-04-18T03:28+0000

2022-04-18T03:28+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأعاد شباب مدينة طبرق فعلهم ذلك، وفقا للبيان الذي تلقى مراسل "سبوتنيك" نسخة من اليوم الاثنين، بسبب تجويع حكومة الدبيبة للشعب الليبي وإهدارها للمال العام. مؤكدين ضرورة خروجها من المشهد، وتسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا باعتبارها الحكومة الشرعية والمنتخبة من مجلس النواب، حسب قولهم.وأوضح المحلل السياسي جمال الفلاح لـ"سبوتنيك، أنه ضد هذه التصرفات منذُ البداية وأن هذا الابتزاز غير مقبول سواء من لجنة (5+5) أو من أي طرف آخر وهو غير مقبول، لأنه يزيد من معاناة الناس.وأضاف "نتفق على أن هناك إهدارا للمال العام وفسادا، وسبق أن قام مجلس النواب باتخاذ خطوة وهي تجميد عائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي، وأن لا تحال لمصرف ليبيا المركزي، حتى يتم حل هذه الإشكاليات.ومضى قائلا، يقول "أتفق مع هذه الخطوة حتى يتم انتخاب رئيس للدولة من قِبل الشعب الليبي، ولكن مسألة إغلاق النفط في أمور سياسية، والمساومة باستلام حكومة باشاغا هذا عبث سياسي وتجاذبات تزيد من معاناة الناس".وتابع، أنا ضد هذه الأمور وإن كانت هناك مطالبات يجب أن تكون بشكل قانوني، وأن يكون الإجراء الصحيح هو تجميد إيرادات النفط في حساب المصرف الليبي الخارجي، ولا يتم إحالتها للمصرف المركزي، حتى يتم انتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة، أما هذا الابتزاز أمر مرفوض ولا يجب استغلال معاناة الناس في مثل هذه التجاذبات السياسية".ويعتبر مرسى الحريقة من أكبر الموانئ النفطية في البلاد، ويعتبر هو الميناء الرئيسي لتصدير النفط المنتج من حقلي مسلة والسرير التابعان لشركة الخليج العربي للنفط، اللذان يعتبران من أكبر الحقول المنتجة للنفط في البلاد.

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