https://arabic.sputniknews.com/20220418/شركة-ريد-وينغز-تعلن-عن-رحلاتها-من-موسكو-إلى-دبي-اعتبارا-من-27-أبريل-1061319702.html
شركة "ريد وينغز" تعلن عن رحلاتها من موسكو إلى دبي اعتبارا من 27 أبريل
شركة "ريد وينغز" تعلن عن رحلاتها من موسكو إلى دبي اعتبارا من 27 أبريل
أعلنت شركة الطيران Red Wings الروسية في بيان إنها تخطط لإطلاق رحلات من دوموديدوفو إلى دبي اعتبارا من 27 أبريل. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:03+0000
2022-04-18T09:03+0000
2022-04-18T09:03+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "ستبدأ شركة Red Wings رحلاتها من مطار موسكو إلى دبي في 27 أبريل. وستشارك في هذا الاتجاه طئرات حديثة من طراز SSJ 100 بسعة 100 مقعد. في السابق، لم تكن شركة Red Wings تطير إلى الإمارات العربية المتحدة". وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتم تشغيل الرحلات مع إمكانية الهبوط للتزود بالوقود في محج قلعة، دون نزول الركاب. وتابع البيان: "طائرات SSJ 100 في أسطول Red Wings مملوكة لشركات تأجير روسية، ومسجلة في سجل الطيران في الاتحاد الروسي ، مؤمنة ومعاد تأمينها من قبل شركات التأمين الروسية وهذا سيسمح لشركة الطيران بالوفاء بالتزاماتها تجاه جميع ركاب الرحلات الدولية ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شركة "ريد وينغز" تعلن عن رحلاتها من موسكو إلى دبي اعتبارا من 27 أبريل
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أعلنت شركة الطيران Red Wings الروسية في بيان إنها تخطط لإطلاق رحلات من دوموديدوفو إلى دبي اعتبارا من 27 أبريل.
وجاء في البيان: "ستبدأ شركة Red Wings رحلاتها من مطار موسكو إلى دبي في 27 أبريل. وستشارك في هذا الاتجاه طئرات حديثة من طراز SSJ 100 بسعة 100 مقعد. في السابق، لم تكن شركة Red Wings تطير إلى الإمارات العربية المتحدة".
وأوضح البيان
أنه من المقرر أن يتم تشغيل الرحلات مع إمكانية الهبوط للتزود بالوقود في محج قلعة، دون نزول الركاب.
وتابع البيان: "طائرات SSJ 100 في أسطول Red Wings مملوكة لشركات تأجير روسية، ومسجلة في سجل الطيران في الاتحاد الروسي ، مؤمنة ومعاد تأمينها من قبل شركات التأمين الروسية وهذا سيسمح لشركة الطيران بالوفاء بالتزاماتها تجاه جميع ركاب الرحلات الدولية ".