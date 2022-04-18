https://arabic.sputniknews.com/20220418/شقيقة-بايدن-لم-أكن-متحمسة-لانخراطه-في-انتخابات-2020-وترامب-عازم-على-إسقاطه-1061320541.html

شقيقة بايدن: لم أكن متحمسة لانخراطه في انتخابات 2020 وترامب عازم على إسقاطه

شقيقة بايدن: لم أكن متحمسة لانخراطه في انتخابات 2020 وترامب عازم على إسقاطه

قالت شقيقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن سلفه، دونالد ترامب "عازم على إسقاط أخيها".‏ 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T09:22+0000

2022-04-18T09:22+0000

2022-04-18T09:22+0000

جو بايدن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأفصحت فاليري بايدن أوينز في تصريحات شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "السباق الوحيد الذي لم أكن متحمسة لانخراط جو فيه هو رئاسة عام 2020، لأنني توقعت، ولم أشعر بخيبة أمل، أن ذلك سيكون قبيحا ووعيدا، وسيكون هجوما على أخي، جو، شخصيا ومهنيا، لأن الرئيس السابق عازم جدا على إسقاط أخي".وساعد بايدن أوينز في تربية أطفال شقيقها بعد مقتل زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة، وشاركت في جميع حملاته، كما أنها طرحت كتابا بعنوان "Growing Up Biden: A Memoir".وقالت: "افترضت منذ البداية أن الرئيس السابق وحاشيته سيهاجمون أخي بالذهاب ومهاجمة عائلتي".وركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هانتر بايدن، نجل بايدن، الذي تخضع شؤونه التجارية للتمحيص.وألّف هانتر بايدن كتابا يتطرق فيه إلى صراعه مع الإدمان، وما زال هدفا مغريا بالنسبة للجمهوريين، ومن المعروف أن المحققين الفيدراليين يدققون في شؤونه المالية.ويهيمن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الحزب الجمهوري، مروجا لتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح جو بايدن، الأمر الذي نتج عنه هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، ومواصلته مهاجمة بايدن باعتباره غير قادر على تلبية مطالب المنصب.ولم يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسميا ترشحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن يلمح إلى ذلك من خلال التجمعات التي يقيمها مع أنصاره ومؤيديه في ولايات أمريكية مختلفة، من أجل زيادة الحشود الداعمة له.

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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم