عربي
الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية عسكرية شمال العراق
https://arabic.sputniknews.com/20220418/طالبان-تبحث-مع-المبعوث-الفرنسي-إلى-أفغانستان-قضايا-التعليم-1061312764.html
طالبان تبحث مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان قضايا التعليم
طالبان تبحث مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان قضايا التعليم
أعلن المتحدث باسم طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، سهيل شاهين، أنه التقى مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان جان مارين شو في... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T00:00+0000
2022-04-18T00:00+0000
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/84/1044798498_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_de83c63c4d09b223a468dc0b53d49288.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب سهيل شاهين، على تويتر اليوم الاثنين، "التقيت اليوم في الدوحة مع السيد جان مارين شو، المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان، وتحدثنا عن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك، التعليم، المرسوم الأخير الصادر عن قيادة وكالة الطاقة الدولية بشأن المشاريع البديلة للمزارعين، والعلاقات الثنائية، والوضع الراهن في أفغانستان وما إلى ذلك. وأعربنا واتفقنا على مواصلة الاتصالات".وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/طالبان-تتوعد-باكستان-بالرد-حال-تكرار-هجماتها-على-أفغانستان-1061269493.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/84/1044798498_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_425ae30cdfd98fe29838381973748867.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة طالبان

طالبان تبحث مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان قضايا التعليم

00:00 GMT 18.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoسهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة
سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، سهيل شاهين، أنه التقى مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان جان مارين شو في الدوحة، وبحث معه مجموعة واسعة من القضايا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سهيل شاهين، على تويتر اليوم الاثنين، "التقيت اليوم في الدوحة مع السيد جان مارين شو، المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان، وتحدثنا عن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك، التعليم، المرسوم الأخير الصادر عن قيادة وكالة الطاقة الدولية بشأن المشاريع البديلة للمزارعين، والعلاقات الثنائية، والوضع الراهن في أفغانستان وما إلى ذلك. وأعربنا واتفقنا على مواصلة الاتصالات".
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
"طالبان" تتوعد باكستان بالرد حال تكرار هجماتها على أفغانستان
16 أبريل, 16:49 GMT
وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала