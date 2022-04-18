https://arabic.sputniknews.com/20220418/طالبان-تبحث-مع-المبعوث-الفرنسي-إلى-أفغانستان-قضايا-التعليم-1061312764.html
طالبان تبحث مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان قضايا التعليم
طالبان تبحث مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان قضايا التعليم
أعلن المتحدث باسم طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، سهيل شاهين، أنه التقى مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان جان مارين شو في... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T00:00+0000
2022-04-18T00:00+0000
2022-04-18T00:00+0000
حركة طالبان
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سهيل شاهين، على تويتر اليوم الاثنين، "التقيت اليوم في الدوحة مع السيد جان مارين شو، المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان، وتحدثنا عن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك، التعليم، المرسوم الأخير الصادر عن قيادة وكالة الطاقة الدولية بشأن المشاريع البديلة للمزارعين، والعلاقات الثنائية، والوضع الراهن في أفغانستان وما إلى ذلك. وأعربنا واتفقنا على مواصلة الاتصالات".وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/طالبان-تتوعد-باكستان-بالرد-حال-تكرار-هجماتها-على-أفغانستان-1061269493.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان
طالبان تبحث مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان قضايا التعليم
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أعلن المتحدث باسم طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، سهيل شاهين، أنه التقى مع المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان جان مارين شو في الدوحة، وبحث معه مجموعة واسعة من القضايا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سهيل شاهين، على تويتر اليوم الاثنين، "التقيت اليوم في الدوحة مع السيد جان مارين شو
، المبعوث الفرنسي إلى أفغانستان، وتحدثنا عن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك، التعليم، المرسوم الأخير الصادر عن قيادة وكالة الطاقة الدولية بشأن المشاريع البديلة للمزارعين، والعلاقات الثنائية، والوضع الراهن في أفغانستان وما إلى ذلك. وأعربنا واتفقنا على مواصلة الاتصالات".
وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.