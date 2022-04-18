https://arabic.sputniknews.com/20220418/طيران-الإمارات-يمكن-أن-يؤثر-الصراع-في-أوكرانيا-سلبا-على-صناعة-الطيران-العالمية-1061339159.html

طيران الإمارات: يمكن أن يؤثر الصراع في أوكرانيا سلبا على صناعة الطيران العالمية

طيران الإمارات: يمكن أن يؤثر الصراع في أوكرانيا سلبا على صناعة الطيران العالمية

قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صناعة الطيران العالمية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T15:33+0000

2022-04-18T15:33+0000

2022-04-18T15:33+0000

العالم

روسيا

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وقال كلارك لـ"بي بي سي": "قد يكون للحرب في أوكرانيا عواقب طويلة المدى على صناعة الطيران العالمية، خاصة إذا استبعد الغرب روسيا من الاقتصاد العالمي. حيث سيكون لها مظاهر خطيرة، ربما تكون غير مواتية لكلا الجانبين، وهذا سيؤثر على الصناعة".في وقت سابق، قال كلارك إن شركة الطيران لا تخطط لوقف الرحلات الجوية إلى روسيا ما لم يتم استلام مثل هذا الأمر من سلطات دبي - صاحبة طيران الإمارات.وأشار إلى أن "الطلب على رحلات الخطوط الجوية قوي في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار النفط وإضافة رسوم الوقود الإضافية على تذاكر الطيران، الأمر الذي لم يؤثر على عدد الحجوزات".وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإن الناس على استعداد لدفع الأسعار التي يتعين علينا فرضها لتغطية الارتفاع الهائل في أسعار الوقود".وأشار إلى أنه نظرا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية، فإن "شركة الطيران ستوظف ثلاثة إلى أربعة آلاف مضيف وطيار".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما أن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

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العالم, روسيا