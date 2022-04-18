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https://arabic.sputniknews.com/20220418/على-خطى-آبل-وسامسونغ-تسلا-تستغني-عن-شاحنها-المحمول-المجاني-مع-سياراتها-الجديدة-1061337641.html
‏على خطى "آبل" و"سامسونغ"... "تسلا" تستغني عن شاحنها المحمول المجاني مع سياراتها الجديدة
‏على خطى "آبل" و"سامسونغ"... "تسلا" تستغني عن شاحنها المحمول المجاني مع سياراتها الجديدة
قررت شركة "تسلا" التوقف عن تضمين حزمة الشاحن المحمول المجاني، مع طلبات سياراتها الكهربائية ‏الجديدة.‏ 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:49+0000
2022-04-18T14:49+0000
شركة تسلا
إيلون ماسك
مجتمع
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وأوضح رئيس "تسلا"، الملياردير، إيلون ماسك، أن السبب وراء القرار هو "أن إحصائيات استخدام الشاحن المحمول كانت منخفضة للغاية، لذا بدت مهدرة"، حسب تغريدة له على "تويتر".وأضاف ماسك أن "تسلا" ستوفر بدلا من ذلك حزمة Gen 2 (المستوى 1) لأصحاب السيارات الجديدة بشكل منفصل بسعر أقل هو 200 دولار، بعد أن كان سعره هو 275 دولار.وتسمح حزمة الشاحن المحمول للسائقين بشحن سياراتهم الكهربائية من منفذ منزلي قياسي بجهد 110 فولت، كما تتوافر محولات أخرى للشراء بشكل منفصل.وأثار قرار شركة "تسلا" بالتخلص من الشاحن المحمول المجاني ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الرافضين له، وتأكيدهم أنه من المريح أن يكون معهم الشاحن أثناء السفر، وما بين المؤيدين الذين يعتبرونه غير ضروريا، وأنه يمكن لمالكي سيارات "تسلا" شحن سياراتهم من شاحن حائط مثبت في منزلهم أو في محطة شحن.يشار إلى أنه في عام 2020، توقفت شركة "آبل" الأمريكية عن تضمين أجهزة الشحن مع أجهزة هواتف "آيفون" الجديدة ، وحذت شركات "غوغل" و"سامسونغ" حذوها.
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شركة تسلا, إيلون ماسك, مجتمع

‏على خطى "آبل" و"سامسونغ"... "تسلا" تستغني عن شاحنها المحمول المجاني مع سياراتها الجديدة

14:49 GMT 18.04.2022
© REUTERS / Tingshu Wangشعار شركة "تسلا"
شعار شركة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
شعار شركة "تسلا"
© REUTERS / Tingshu Wang
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قررت شركة "تسلا" التوقف عن تضمين حزمة الشاحن المحمول المجاني، مع طلبات سياراتها الكهربائية ‏الجديدة.‏
وأوضح رئيس "تسلا"، الملياردير، إيلون ماسك، أن السبب وراء القرار هو "أن إحصائيات استخدام الشاحن المحمول كانت منخفضة للغاية، لذا بدت مهدرة"، حسب تغريدة له على "تويتر".
وأضاف ماسك أن "تسلا" ستوفر بدلا من ذلك حزمة Gen 2 (المستوى 1) لأصحاب السيارات الجديدة بشكل منفصل بسعر أقل هو 200 دولار، بعد أن كان سعره هو 275 دولار.
وتسمح حزمة الشاحن المحمول للسائقين بشحن سياراتهم الكهربائية من منفذ منزلي قياسي بجهد 110 فولت، كما تتوافر محولات أخرى للشراء بشكل منفصل.
وأثار قرار شركة "تسلا" بالتخلص من الشاحن المحمول المجاني ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الرافضين له، وتأكيدهم أنه من المريح أن يكون معهم الشاحن أثناء السفر، وما بين المؤيدين الذين يعتبرونه غير ضروريا، وأنه يمكن لمالكي سيارات "تسلا" شحن سياراتهم من شاحن حائط مثبت في منزلهم أو في محطة شحن.
يشار إلى أنه في عام 2020، توقفت شركة "آبل" الأمريكية عن تضمين أجهزة الشحن مع أجهزة هواتف "آيفون" الجديدة ، وحذت شركات "غوغل" و"سامسونغ" حذوها.
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