https://arabic.sputniknews.com/20220418/عملية-عسكرية-تركية-في-شمال-العراق-العمال-الكردستاني-في-دائرة-الاستهداف-1061330948.html
عملية عسكرية تركية في شمال العراق... "العمال الكردستاني" في دائرة الاستهداف
عملية عسكرية تركية في شمال العراق... "العمال الكردستاني" في دائرة الاستهداف
تناقش الحلقة العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:53+0000
2022-04-18T12:53+0000
2022-04-18T12:53+0000
راديو
بانوراما
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عملية عسكرية تركية في شمال العراق..."العمال الكردستاني" في دائرة الإستهداف
عملية عسكرية تركية في شمال العراق..."العمال الكردستاني" في دائرة الإستهداف
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن القوات التركية تمكنت من استهداف ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، ومقرات تابعة للتنظيم الذي وصفه بالإرهابي.وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا.واعتبر الخبير الأمني، أحمد الشريفيوأكد الشريفي، في مقابلة عبر "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
عملية عسكرية تركية في شمال العراق... "العمال الكردستاني" في دائرة الاستهداف
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تناقش الحلقة العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد الأراضي التركية.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن القوات التركية تمكنت من استهداف ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، ومقرات تابعة للتنظيم الذي وصفه بالإرهابي.
وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا.
واعتبر الخبير الأمني، أحمد الشريفي
أن "غياب موقف واضح وموحد داخل كردستان تجاه العمليات التركية يساهم في تمادي أنقرة بشن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية".
وأكد الشريفي، في مقابلة عبر "بانوراما
"
أن "العمليات التركية ليست شأنا إقليميا، بل اتحاديا، ويتعلق بالحكومة المركزية في بغداد، مشيرًا إلى أن الانقسام الوطني في العراق يساهم في تعزيز التدخلات الإقليمية".
التفاصيل في الملف الصوتي...