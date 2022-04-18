https://arabic.sputniknews.com/20220418/غوتيريش-يدعو-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لإجلاء-المدنيين-1061344650.html

غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين

غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق نار في أوكرانيا، بهدف السماح بإجلاء المدنيين. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T18:14+0000

2022-04-18T18:14+0000

2022-04-18T18:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في إفادة صحافية، إن الأمين العام يدعو أطراف النزاع في أوكرانيا، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإنشاء ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.وفي سياق متصل، لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم، إلى أنه اقترح أن يتفق الطرفان (الأوكراني والروسي) على اجتماع بشأن القضايا الإنسانية.وقال غريفيث، الذي زار موسكو وكييف قبل ذلك، خلال مؤتمر صحفي: "طلبت من الطرفين الاتفاق على اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، عبر الفيديو أو بشكل شخصي، يمكن أن يكون ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، الممرات الآمنة والمعابر، الأولويات الإنسانية".وكان غريفيث قد أكد، يوم 5 أبريل/ نيسان، أنه تلقى تطمينات من المسؤولين الروس للنظر في إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا للسماح بدخول مساعدات إنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا من عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمم-المتحدة-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-لعقد-اجتماع-يتناول-القضايا-الإنسانية-1061342275.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا