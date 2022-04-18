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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220418/غوتيريش-يدعو-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لإجلاء-المدنيين-1061344650.html
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق نار في أوكرانيا، بهدف السماح بإجلاء المدنيين. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T18:14+0000
2022-04-18T18:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في إفادة صحافية، إن الأمين العام يدعو أطراف النزاع في أوكرانيا، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإنشاء ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.وفي سياق متصل، لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم، إلى أنه اقترح أن يتفق الطرفان (الأوكراني والروسي) على اجتماع بشأن القضايا الإنسانية.وقال غريفيث، الذي زار موسكو وكييف قبل ذلك، خلال مؤتمر صحفي: "طلبت من الطرفين الاتفاق على اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، عبر الفيديو أو بشكل شخصي، يمكن أن يكون ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، الممرات الآمنة والمعابر، الأولويات الإنسانية".وكان غريفيث قد أكد، يوم 5 أبريل/ نيسان، أنه تلقى تطمينات من المسؤولين الروس للنظر في إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا للسماح بدخول مساعدات إنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا من عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمم-المتحدة-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-لعقد-اجتماع-يتناول-القضايا-الإنسانية-1061342275.html
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غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين

18:14 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق نار في أوكرانيا، بهدف السماح بإجلاء المدنيين.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في إفادة صحافية، إن الأمين العام يدعو أطراف النزاع في أوكرانيا، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإنشاء ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.
وفي سياق متصل، لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم، إلى أنه اقترح أن يتفق الطرفان (الأوكراني والروسي) على اجتماع بشأن القضايا الإنسانية.
وقال غريفيث، الذي زار موسكو وكييف قبل ذلك، خلال مؤتمر صحفي: "طلبت من الطرفين الاتفاق على اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، عبر الفيديو أو بشكل شخصي، يمكن أن يكون ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، الممرات الآمنة والمعابر، الأولويات الإنسانية".
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لعقد اجتماع يتناول "القضايا الإنسانية"
17:06 GMT
وكان غريفيث قد أكد، يوم 5 أبريل/ نيسان، أنه تلقى تطمينات من المسؤولين الروس للنظر في إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا للسماح بدخول مساعدات إنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.
ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا من عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMT
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