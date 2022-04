في حال نشوب الحرب.. هذه الأسلحة الروسية تجعل القيادة العسكرية الأمريكية تجن

© Ministry of defence of the Russian Federation سفينة الحراسة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي "الأميرال غريغوروفيتش" وحاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" تشاركان لأول مرة في العمليات العسكرية في سوريا