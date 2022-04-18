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https://arabic.sputniknews.com/20220418/في-حال-نشوب-الحرب-هذه-الأسلحة-الروسية-تجعل-القيادة-العسكرية-الأمريكية-تجن-1061330625.html
في حال نشوب الحرب.. هذه الأسلحة الروسية تجعل القيادة العسكرية الأمريكية تجن
في حال نشوب الحرب.. هذه الأسلحة الروسية تجعل القيادة العسكرية الأمريكية تجن
تملك روسيا أسلحة يمكنها أن تسبب للقيادة العسكرية الأمريكية وقيادة حلف شمال الأطلسي متاعب "تُطير عقلهم" في حال اندلاع الحرب وفقا لموقع إخباري أمريكي. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:50+0000
2022-04-18T12:50+0000
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ويتصدر طوربيد "بوسيدون" ترتيب الأسلحة الروسية التي يمكنها أن تجعل القيادة العسكرية الأمريكية والأطلسية تجنّ في حال نشوب الحرب، حسب "19 فورتي فايف".بوسيدونولا يوجد لطوربيد "بوسيدون" أو "الطوربيد النووي" كما يسميه البعض، مثيل في العالم، وهو سلاح مُخيف إذ يقدر على مهاجمة أي مدينة أمريكية ساحلية.ويفترض أن تنطلق طوربيدات "بوسيدون" من الغواصات. ولكن ثمة معلومات تفيد عن إمكانية إطلاقها من حاوية مبتكرة يمكنها أن تبقى في البحر لمدة طويلة، ولذلك فإن اكتشاف "بوسيدون" قد يكون مستحيلا.إس-400تعتبر منظومة "إس-400" سلاحا للدفاع الجوي في غاية الفعالية، إذ تستطيع مكافحة الطائرات والصواريخ على نحو سواء.وتضم كل بطارية لمنظومات "إس-400" ثمانية قواذف و32 صاروخا ومحطة الرادار ومركز القيادة المتنقل. وهناك طلب عالمي مرتفع على منظومات "إس-400". وقد اقتنتها تركيا وسوريا والصين والهند.بانتسيرلقد أثبتت منظومة الدفاع الجوي المسماة "بانتسير إس-1" جدارتها في سوريا وليبيا وفي أوكرانيا. وهناك نسخ مطوّرة لمنظومة "بانتسير إس-1".مي-28إن إمتعتبر مروحية " مي-28إن إم" صيادا مدججا بالسلاح. وتضم ترسانتها عادة، مدفع عيار 30 ملم وصاروخ "أتاكا" المضاد للدبابات والقذائف الصاروخية. وتستطيع مروحية "مي-28إن إم" العمل في جميع الظروف المناخية. كما يمكنها أن تتعاون مع وحدات الاستطلاع والاستخبار على الأرض من أجل اكتشاف الأهداف اللازم ضربها في أسرع وقت.يارسيستطيع صاروخ "يارس" أن يحمل 3 إلى 6 رؤوس حربية مدمرة إلى مسافة 10.5 ألف كيلومتر. ويمكنه أن يحمل رأسا مدمرا فرط صوتي أطلق عليه اسم "أفانغارد".ويمكن أت ينطلق صاروخ "يارس" من المنصة المخبأة تحت الأرض أو من المنصة المتنقلة. ويصبح صاروخ "يارس" جاهزا للانطلاق في غضون 7 دقائق فقط.
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سلاح روسيا, رصد عسكري

في حال نشوب الحرب.. هذه الأسلحة الروسية تجعل القيادة العسكرية الأمريكية تجن

12:50 GMT 18.04.2022
© Ministry of defence of the Russian Federationسفينة الحراسة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي "الأميرال غريغوروفيتش" وحاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" تشاركان لأول مرة في العمليات العسكرية في سوريا
سفينة الحراسة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي الأميرال غريغوروفيتش وحاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف تشاركان لأول مرة في العمليات العسكرية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Ministry of defence of the Russian Federation
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تملك روسيا أسلحة يمكنها أن تسبب للقيادة العسكرية الأمريكية وقيادة حلف شمال الأطلسي متاعب "تُطير عقلهم" في حال اندلاع الحرب وفقا لموقع إخباري أمريكي.
ويتصدر طوربيد "بوسيدون" ترتيب الأسلحة الروسية التي يمكنها أن تجعل القيادة العسكرية الأمريكية والأطلسية تجنّ في حال نشوب الحرب، حسب "19 فورتي فايف".

بوسيدون

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورغواصة نووية مسيرة "بوسيدون"، 20 فبراير/ شباط 2019
غواصة نووية مسيرة بوسيدون، 20 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
غواصة نووية مسيرة "بوسيدون"، 20 فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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ولا يوجد لطوربيد "بوسيدون" أو "الطوربيد النووي" كما يسميه البعض، مثيل في العالم، وهو سلاح مُخيف إذ يقدر على مهاجمة أي مدينة أمريكية ساحلية.
ويفترض أن تنطلق طوربيدات "بوسيدون" من الغواصات. ولكن ثمة معلومات تفيد عن إمكانية إطلاقها من حاوية مبتكرة يمكنها أن تبقى في البحر لمدة طويلة، ولذلك فإن اكتشاف "بوسيدون" قد يكون مستحيلا.

إس-400

© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
© Sputnik . Sergey Malgavko
/
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تعتبر منظومة "إس-400" سلاحا للدفاع الجوي في غاية الفعالية، إذ تستطيع مكافحة الطائرات والصواريخ على نحو سواء.
وتضم كل بطارية لمنظومات "إس-400" ثمانية قواذف و32 صاروخا ومحطة الرادار ومركز القيادة المتنقل. وهناك طلب عالمي مرتفع على منظومات "إس-400". وقد اقتنتها تركيا وسوريا والصين والهند.

بانتسير

© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
بانتسير-إس إم
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
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لقد أثبتت منظومة الدفاع الجوي المسماة "بانتسير إس-1" جدارتها في سوريا وليبيا وفي أوكرانيا. وهناك نسخ مطوّرة لمنظومة "بانتسير إس-1".

مي-28إن إم

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
مروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
مروحية هجومية من طراز كا -52 (يمين) ومروحية من طراز مي-8ام تي في التابعتين لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
© Sputnik
/
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تعتبر مروحية " مي-28إن إم" صيادا مدججا بالسلاح. وتضم ترسانتها عادة، مدفع عيار 30 ملم وصاروخ "أتاكا" المضاد للدبابات والقذائف الصاروخية. وتستطيع مروحية "مي-28إن إم" العمل في جميع الظروف المناخية. كما يمكنها أن تتعاون مع وحدات الاستطلاع والاستخبار على الأرض من أجل اكتشاف الأهداف اللازم ضربها في أسرع وقت.

يارس

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالصواريخ البالستية
الصواريخ البالستية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
الصواريخ البالستية
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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يستطيع صاروخ "يارس" أن يحمل 3 إلى 6 رؤوس حربية مدمرة إلى مسافة 10.5 ألف كيلومتر. ويمكنه أن يحمل رأسا مدمرا فرط صوتي أطلق عليه اسم "أفانغارد".
ويمكن أت ينطلق صاروخ "يارس" من المنصة المخبأة تحت الأرض أو من المنصة المتنقلة. ويصبح صاروخ "يارس" جاهزا للانطلاق في غضون 7 دقائق فقط.
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