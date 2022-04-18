https://arabic.sputniknews.com/20220418/قاديروف-معلقا-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-مقاومة-الجيش-الروسي-لعشر-سنوات-أحمق-ومصاب-بالفصام-1061314582.html
قاديروف معلقا على تصريحات زيلينسكي بشأن مقاومة الجيش الروسي لعشر سنوات: أحمق ومصاب بالفصام
قاديروف معلقا على تصريحات زيلينسكي بشأن مقاومة الجيش الروسي لعشر سنوات: أحمق ومصاب بالفصام
علق الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول استعداده لمقاومة روسيا لمدة عشر سنوات. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T06:21+0000
2022-04-18T06:21+0000
2022-04-18T06:21+0000
روسيا
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ورد الرئيس الشيشاني قائلا أن كل شيء سينتهي في غضون أيام قليلة بالنسبة للرئيس الأوكراني.هذا وكان زيلينسكي قد صرح نهاية الأسبوع في لقاء مع شبكة "سي إن إن"، إن أوكرانيا يمكن أن "تحارب روسيا لمدة 10 سنوات للحصول على ما تريده". وحث الغرب على الإسراع في توريد الأسلحة "المطلوبة اليوم أو غدا وليس في غضون شهرين أو ثلاثة".يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، لنزع السلاح من البلد، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قاديروف معلقا على تصريحات زيلينسكي بشأن مقاومة الجيش الروسي لعشر سنوات: أحمق ومصاب بالفصام
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علق الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول استعداده لمقاومة روسيا لمدة عشر سنوات.
ورد الرئيس الشيشاني قائلا أن كل شيء سينتهي في غضون أيام قليلة بالنسبة للرئيس الأوكراني.
ونشر قاديروف تسجيلا صوتيا على صفحته على "تلغرام" قال فيه: "قرأت هنا أن زيلينسكي أعلن عن استعداده للقتال لمدة عشر سنوات. مرحبًا، أيها الأحمق. ليس لدينا الكثير من الوقت، سننهي الأمور معك في غضون الأيام. أعتقد أنك مصاب بالفصام! اذهب إلى أخيك الأكبر بايدن وارموا السلام لبعضكم البعض".
هذا وكان زيلينسكي قد صرح نهاية الأسبوع في لقاء مع شبكة "سي إن إن"، إن أوكرانيا يمكن أن "تحارب روسيا لمدة 10 سنوات للحصول على ما تريده". وحث الغرب على الإسراع في توريد الأسلحة "المطلوبة اليوم أو غدا وليس في غضون شهرين أو ثلاثة".
ويبدو أن الرئيس الشيشاني قصد من خلال المصافحة، الواقعة المحرجة التي حصلت مع الرئيس جو بايدن في ولاية كارولينا الشمالية، بعد أن أنهى كلامه ليستدير ويمد يده للمصافحة في الوقت الذي لم يكن فيه أحد بجانبه. ليبتعد بعدها بضع خطوات عن المنصة مرتبكا ويغادر المسرح.
يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، لنزع السلاح من البلد، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.