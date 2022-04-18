عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/كريستيانو-رونالدو-يعلن-وفاة-ابنه-1061346182.html
كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه
كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، وفاة نجله الرضيع. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T19:10+0000
2022-04-18T19:10+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر يونايتد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/11/1043171120_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_33e8cd7ac90ff62a584138b06e6d343a.jpg
وقال كريستيانو رونالدو، في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع، إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان".وأضاف: "نشكر كل الأطباء على الرعاية.. نحن محطمون للغاية ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا".يأتي ذلك قبل يوم من واجهة مانشستر يونايتد فريق ليفربول، غدا الثلاثاء، والتي تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/11/1043171120_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b695ef3e440628ae92c2825e7d98b16b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه

19:10 GMT 18.04.2022
© AP Photo / Martin Meissnerاللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبرTelegram
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، وفاة نجله الرضيع.
وقال كريستيانو رونالدو، في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع، إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان".
وأضاف: "نشكر كل الأطباء على الرعاية.. نحن محطمون للغاية ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا".

وأختتم رونالدو البيان قائلا:"ولدنا، أنت ملاكنا. سنحبك للأبد".

يأتي ذلك قبل يوم من واجهة مانشستر يونايتد فريق ليفربول، غدا الثلاثاء، والتي تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.
في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала