https://arabic.sputniknews.com/20220418/كريستيانو-رونالدو-يعلن-وفاة-ابنه-1061346182.html
كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه
كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، وفاة نجله الرضيع. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T19:10+0000
2022-04-18T19:10+0000
2022-04-18T19:10+0000
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وقال كريستيانو رونالدو، في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع، إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان".وأضاف: "نشكر كل الأطباء على الرعاية.. نحن محطمون للغاية ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا".يأتي ذلك قبل يوم من واجهة مانشستر يونايتد فريق ليفربول، غدا الثلاثاء، والتي تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه
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أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، وفاة نجله الرضيع.
وقال كريستيانو رونالدو، في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع، إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان".
وأضاف: "نشكر كل الأطباء على الرعاية.. نحن محطمون للغاية ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا".
وأختتم رونالدو البيان قائلا:"ولدنا، أنت ملاكنا. سنحبك للأبد".
يأتي ذلك قبل يوم من واجهة مانشستر يونايتد فريق ليفربول، غدا الثلاثاء، والتي تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.
في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.