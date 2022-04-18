https://arabic.sputniknews.com/20220418/كريم-بنزيما-يحقق-رقما-قياسيا-ويقترب-من-راؤول-جونزاليس-وكريستيانو-رونالدو-1061345871.html
كريم بنزيما يحقق رقما قياسيا ويقترب من راؤول جونزاليس وكريستيانو رونالدو
كريم بنزيما يحقق رقما قياسيا ويقترب من راؤول جونزاليس وكريستيانو رونالدو
تمكن لاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، من تحقيق رقم قياسي جديد بهدفه الذي قاد به فريقه ريال مدريد للفوز على منافسه إشبيلية في الدوري الأسباني (3-2). 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T18:53+0000
2022-04-18T18:53+0000
2022-04-18T18:53+0000
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
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وبهدف بنزيما (34 عاما) أمس يكون قد سجل بقميص ريال مدريد 217 هدفا، ليأتي في المرتبة الثالثة بدلا من أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل 216 هدفا، ثالث أكبر هداف في تاريخ النادي الملكي.وبمجموع أهداف بنزيما يأتي خلف راؤول جونزاليس 228 هدفا، وكريستيانو رونالدو الذي سجل بقميص ريال مدريد 312 هدفا ويتربع على عرش هدافي النادي التاريخيين.وبإجمالي 25 هدفا في هذا الموسم من الدوري الإسباني، يتصدر الفرنسي قائمة هدافي المنافسة بفارق عشرة أهداف عن أقرب ملاحقيه إنيس أونال (خيتافي) وخوان ميجيل لوبيز (بيتيس) وراؤول دي توماس (إسبانيول)، جميعهم برصيد 15 هدفا.
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الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني
كريم بنزيما يحقق رقما قياسيا ويقترب من راؤول جونزاليس وكريستيانو رونالدو
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تمكن لاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، من تحقيق رقم قياسي جديد بهدفه الذي قاد به فريقه ريال مدريد للفوز على منافسه إشبيلية في الدوري الأسباني (3-2).
وبهدف بنزيما (34 عاما) أمس يكون قد سجل بقميص ريال مدريد 217 هدفا، ليأتي في المرتبة الثالثة بدلا من أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل 216 هدفا، ثالث أكبر هداف في تاريخ النادي الملكي.
وبمجموع أهداف بنزيما
يأتي خلف راؤول جونزاليس 228 هدفا، وكريستيانو رونالدو الذي سجل بقميص ريال مدريد 312 هدفا ويتربع على عرش هدافي النادي التاريخيين.
وبإجمالي 25 هدفا في هذا الموسم من الدوري الإسباني، يتصدر الفرنسي قائمة هدافي المنافسة بفارق عشرة أهداف عن أقرب ملاحقيه إنيس أونال (خيتافي) وخوان ميجيل لوبيز (بيتيس) وراؤول دي توماس (إسبانيول)، جميعهم برصيد 15 هدفا.