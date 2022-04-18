https://arabic.sputniknews.com/20220418/لجنة-أطباء-السودان-7-إصابات-في-تظاهرات-الأحد-بأم-درمان-1061316395.html

لجنة أطباء السودان: 7 إصابات في تظاهرات الأحد بأم درمان

لجنة أطباء السودان: 7 إصابات في تظاهرات الأحد بأم درمان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، إصابة 7 أشخاص بعيارات نارية متناثرة، خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان، غربي الخرطوم الأحد. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T07:26+0000

2022-04-18T07:26+0000

2022-04-18T07:26+0000

أخبار السودان اليوم

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قالت اللجنة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك إن 7 أشخاص أصيبوا بعيارات نارية متناثرة، خلال تظاهرات في أم درمان.وذكر بيان لجنة أطباء السودان أن جميع الإصابات التي يرجح أن تكون بسلاح خرطوش في البطن والصدر والظهر، مشيرا إلى أن بعض الحالات استدعت تدخلا جراحيا وأن جميعها مستقرة.ويوم الأحد، دعت تنسيقيات لجان المقاومة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة للمطالبة بالحكم المدني الكامل، في إطار جدول احتجاجي، يتضمن أيام 18 و19 و25 و 30 أبريل/ نيسان الجاري.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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أخبار السودان اليوم