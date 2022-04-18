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https://arabic.sputniknews.com/20220418/لماذا-ابتعد-الفنان-السعودي-عمر-الديني-عن-التمثيل-منذ-10-سنوات-1061350242.html
لماذا ابتعد الفنان السعودي عمر الديني عن التمثيل منذ 10 سنوات؟
لماذا ابتعد الفنان السعودي عمر الديني عن التمثيل منذ 10 سنوات؟
قال الفنان السعودي عمر الديني إنه يشعر بالراحة بالعمل كمخرج خلف الشاشة، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في ابتعاده عن التمثيل منذ 10 سنوات. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T21:52+0000
2022-04-18T21:52+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وتابع الديني، خلال مقابلة تلفزيونية: "التمثيل مهنة شاقة تفرض على الممثل عبئا كبيرا خاصة عندما يجسد شخصيات مختلفة"، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي.وأوضح الفنان السعودي أن عمله في الإخراج جعله لا يبتعد عن أجواء التمثيل، التي أكد أنه يعيش تلك الأجواء ويشعر بها عن قرب خلال الأعمال الفنية المختلفة.وعن إمكانية عودته إلى التمثيل أكد الفنان السعودي أنه سيعود في حالة واحدة وهي عندما يجد عملا يستفزه على حد قوله.وقال عمر الديني إنه يعتز بدور شخصية "ممادو" التي جسدها في المسلسل السعودي "بيني وبينك" الذي تم إنتاجه عام 2007.
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

لماذا ابتعد الفنان السعودي عمر الديني عن التمثيل منذ 10 سنوات؟

21:52 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالسينما السعودية
السينما السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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قال الفنان السعودي عمر الديني إنه يشعر بالراحة بالعمل كمخرج خلف الشاشة، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في ابتعاده عن التمثيل منذ 10 سنوات.
وتابع الديني، خلال مقابلة تلفزيونية: "التمثيل مهنة شاقة تفرض على الممثل عبئا كبيرا خاصة عندما يجسد شخصيات مختلفة"، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
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وأوضح الفنان السعودي أن عمله في الإخراج جعله لا يبتعد عن أجواء التمثيل، التي أكد أنه يعيش تلك الأجواء ويشعر بها عن قرب خلال الأعمال الفنية المختلفة.
وعن إمكانية عودته إلى التمثيل أكد الفنان السعودي أنه سيعود في حالة واحدة وهي عندما يجد عملا يستفزه على حد قوله.
وقال عمر الديني إنه يعتز بدور شخصية "ممادو" التي جسدها في المسلسل السعودي "بيني وبينك" الذي تم إنتاجه عام 2007.
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