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لوبان: روسيا قوة عظمى والتقارب معها ضروري لأمن أوروبا
لوبان: روسيا قوة عظمى والتقارب معها ضروري لأمن أوروبا
صرحت مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية أن روسيا قوة عظمى والتقارب معها ضروري لصالح أمن أوروبا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:04+0000
2022-04-18T13:04+0000
أخبار فرنسا
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وقالت لوبان في مقابلة على الهواء مع محطة "راديو فرانسا بلو"، " أعتقد أن روسيا قوة عظمى، ولا أريدها أن تدخل أخيرا في تحالف مع الصين".يذكر أن لوبان ستخوض مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات والمقرر إجرائها في 24 أبريل.يذكر أن لوبان كانت قد صرحت في وقت سابق انه في حال تم انتخابها كرئيسة لفرنسا ستنسحب من الناتو.وأكدت لوبان، في الوقت نفسه، أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا ليس هدفي... لكن في نفس الوقت، أريد أن يتطور هذا الهيكل الأوروبي".
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أخبار فرنسا

لوبان: روسيا قوة عظمى والتقارب معها ضروري لأمن أوروبا

13:04 GMT 18.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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صرحت مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية أن روسيا قوة عظمى والتقارب معها ضروري لصالح أمن أوروبا.
وقالت لوبان في مقابلة على الهواء مع محطة "راديو فرانسا بلو"، " أعتقد أن روسيا قوة عظمى، ولا أريدها أن تدخل أخيرا في تحالف مع الصين".
وشددت لوبان على أن "التقارب بين روسيا وأوروبا شرط مهم لضمان أمن قارتنا وبلدنا".
يذكر أن لوبان ستخوض مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات والمقرر إجرائها في 24 أبريل.
يذكر أن لوبان كانت قد صرحت في وقت سابق انه في حال تم انتخابها كرئيسة لفرنسا ستنسحب من الناتو.
وأكدت لوبان، في الوقت نفسه، أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا ليس هدفي... لكن في نفس الوقت، أريد أن يتطور هذا الهيكل الأوروبي".
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