https://arabic.sputniknews.com/20220418/ليبيا-البرلمان-والأعلى-للدولة-يؤكدان-حرصهما-على-إنهاء-المرحلة-الانتقالية-1061328493.html

ليبيا.. البرلمان والأعلى للدولة يؤكدان حرصهما على إنهاء المرحلة الانتقالية

ليبيا.. البرلمان والأعلى للدولة يؤكدان حرصهما على إنهاء المرحلة الانتقالية

أكد سليمان الفقيه عضو البرلمان الليبي على حرص أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على إنهاء المرحلة الانتقالية، وتلبية رغبة جميع أبناء الشعب الليبي. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T12:10+0000

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2022-04-18T12:10+0000

أخبار ليبيا اليوم

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جاء ذلك اليوم الاثنين خلال المؤتمر الختامي لاجتماعات أعضاء من المجلسين في القاهرة، بمشاركة مستشارة الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بحسب مراسل "سبوتنيك".وقال الفقيه إن لجنة المسار الدستوري حريصة على إنجاز المسارات في أسرع الأوقات، والوصول للانتخابات وقبول نتائجها.وأشار عضو البرلمان الليبي إلى أن أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة سوف يستأنفان الاجتماع في جلسة جديدة بعد عيد الفطر.من جانبه قال شعبان أبو ستة عضو الأعلى للدولة إن الشعب يريد الخروج من النفق والمأزق الذي تكرر منذ سنوات، مشيرا إلى أن الحوار في القاهرة كان من أجل الوصل إلى مخرج.وأضاف: "لمسنا العديد من الأمور الإيجابية خلال نقاشنا مع أعضاء البرلمان في القاهرة والتفاهم على الكثير من النقاط.وأكد أن جهودهم تهدف للوصول إلى حل توافقي دستوري للخروج من المشهد الحالي في ليبيا.بدورها، قالت ستيفاني ويليامز إن الاجتماعات جرت في مناخ إيجابي بين أعضاء الأعلى للدولة والبرلمان.وأوضحت أنه تم التوافق على اللائحة الداخلية للجنة الدستورية وانتخاب رئيس لها على أن تستأنف اجتماعاتها بعد عيد الفطر.تسعى الأمم المتحدة للبناء على التوافق الذي جرى بين المجلسين العام الماضي لتحقيق مطالب الشعب الليبي الذي يسعى لحل الأزمة التي تشهدها البلاد عبر الانتخابات ضمن إطار دستوري سليم ومحدد المدد الزمنية.

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أخبار ليبيا اليوم