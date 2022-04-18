عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/ليبيا-تعلن-حالة-القوة-القاهرة-على-ميناء-الزويتينة-1061331270.html
ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" في ميناء الزويتينة
ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" في ميناء الزويتينة
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، حالة "القوة القاهرة" على ميناء الزويتينة، محذرة من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات وقت طفرة أسعار النفط... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:05+0000
2022-04-18T14:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
وذكرت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن إعلان حالة القوة القاهرة جاء بسبب "دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة، ومنع المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات الأمر الذي جعل من تنفيذ التزامات المؤسسة التعاقدية أمرا مستحيلا".وأوضحت المؤسسة أن "العاملين بشركات الزويتينة، ومليتة، والسرير، والخليج، وبعد الإغلاق القسري الذي طال حقل الفيل الأحد، اضطروا إلى إيقاف شامل وتدريجي للإنتاج، شمل الحقول والوحدات الإنتاجية في أبو الطفل، والانتصار، والنخلة، والنافورة، المنتجة عبر الزويتينة".وأشارت المؤسسة إلى توقف إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل ومعمل الحقن بحقل "دي103" التابع لشركة الزويتينة، ومعمل الغاز بالميناء، وبالتالي توقف إنتاج الغاز المنزلي ونقص إمداداته إلى الشرق".كما لفتت إلى أن "إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي سيتأثر جزئيا".وقال رئيس المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله: "جميعنا نملك نفس العين، لكن بعض السياسيين لا يملكون نفس النظرة".وأضاف: "لطالما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد، وحذرت من مغبة الإنجرار وراء دعوات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن".وحث صنع الله عموم الشعب الليبي إلى "تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية، والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية، وهذا كله بهدف النهوض بالوطن وإصلاح ما دمرته الحروب وتعقيبا على أحوالنا فإنه يبدو بعد كل هذه السنين أننا محتاجون أكثر من أي وقت مضى لبناء البشر قبل الحجر" .
https://arabic.sputniknews.com/20220418/موسكو-تطرد-عددا-من-موظفي-السفارة-البلغارية-1061329432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_20c0812364d30c820759ec3325a674d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" في ميناء الزويتينة

13:05 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 18.04.2022)
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، حالة "القوة القاهرة" على ميناء الزويتينة، محذرة من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز".
وذكرت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن إعلان حالة القوة القاهرة جاء بسبب "دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة، ومنع المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات الأمر الذي جعل من تنفيذ التزامات المؤسسة التعاقدية أمرا مستحيلا".
وأوضحت المؤسسة أن "العاملين بشركات الزويتينة، ومليتة، والسرير، والخليج، وبعد الإغلاق القسري الذي طال حقل الفيل الأحد، اضطروا إلى إيقاف شامل وتدريجي للإنتاج، شمل الحقول والوحدات الإنتاجية في أبو الطفل، والانتصار، والنخلة، والنافورة، المنتجة عبر الزويتينة".
وأشارت المؤسسة إلى توقف إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل ومعمل الحقن بحقل "دي103" التابع لشركة الزويتينة، ومعمل الغاز بالميناء، وبالتالي توقف إنتاج الغاز المنزلي ونقص إمداداته إلى الشرق".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية
12:30 GMT
كما لفتت إلى أن "إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي سيتأثر جزئيا".
وقال رئيس المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله: "جميعنا نملك نفس العين، لكن بعض السياسيين لا يملكون نفس النظرة".
وأضاف: "لطالما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد، وحذرت من مغبة الإنجرار وراء دعوات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن".
وحث صنع الله عموم الشعب الليبي إلى "تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية، والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية، وهذا كله بهدف النهوض بالوطن وإصلاح ما دمرته الحروب وتعقيبا على أحوالنا فإنه يبدو بعد كل هذه السنين أننا محتاجون أكثر من أي وقت مضى لبناء البشر قبل الحجر" .
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала