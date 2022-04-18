https://arabic.sputniknews.com/20220418/مبابي-يسجل-رقما-قياسيا-مع-باريس-سان-جيرمان-في-كلاسيكو-الدوري-الفرنسي-1061338594.html

مبابي يسجل رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان في كلاسيكو الدوري الفرنسي

مبابي يسجل رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان في كلاسيكو الدوري الفرنسي

استطاع اللاعب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أن يحطم رقما قياسيا بعدما أحرز هدفه السابع مع الفريق الفرنسي في قمة كلاسيكو الدوري الفرنسي أمام... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T15:22+0000

2022-04-18T15:22+0000

2022-04-18T15:22+0000

رياضة

نادي باريس سان جيرمان

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وبهذا الرقم يكون مبابي، قد وصل إلى نفس عدد الأهداف التي أحرزها أسطورة باريس سان جيرمان السابق زلاتان إبراهيموفيتش في مباريات كلاسيكو الدوري الفرنسي.وأحرز كيليان مبابي، هدفه السابع من ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا، في قمة الجولة رقم 32 من الدوري الفرنسي، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، أمس الأحد.وبعد مباراة الأمس، أصبح باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 74 نقطة يليه فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.ويطلق اسم "كلاسيكو فرنسا" على مباريات باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، اللذان يمثلان أقوى فرق الدوري الفرنسي.

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رياضة, نادي باريس سان جيرمان