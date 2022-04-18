https://arabic.sputniknews.com/20220418/مبابي-يسجل-رقما-قياسيا-مع-باريس-سان-جيرمان-في-كلاسيكو-الدوري-الفرنسي-1061338594.html
مبابي يسجل رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان في كلاسيكو الدوري الفرنسي
مبابي يسجل رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان في كلاسيكو الدوري الفرنسي
استطاع اللاعب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أن يحطم رقما قياسيا بعدما أحرز هدفه السابع مع الفريق الفرنسي في قمة كلاسيكو الدوري الفرنسي أمام... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:22+0000
2022-04-18T15:22+0000
2022-04-18T15:22+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054914689_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_ad5b64a7bbd7ed2033ac4ebd9a7164af.jpg
وبهذا الرقم يكون مبابي، قد وصل إلى نفس عدد الأهداف التي أحرزها أسطورة باريس سان جيرمان السابق زلاتان إبراهيموفيتش في مباريات كلاسيكو الدوري الفرنسي.وأحرز كيليان مبابي، هدفه السابع من ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا، في قمة الجولة رقم 32 من الدوري الفرنسي، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، أمس الأحد.وبعد مباراة الأمس، أصبح باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 74 نقطة يليه فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.ويطلق اسم "كلاسيكو فرنسا" على مباريات باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، اللذان يمثلان أقوى فرق الدوري الفرنسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/تقاير-مبابي-قد-يتسبب-في-رحيل-أشرف-حكيمي-إلى-ريال-مدريد-1060370451.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054914689_134:0:2611:1858_1920x0_80_0_0_cb027dfe76fc31129a78d91b2dcb2c41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي باريس سان جيرمان
مبابي يسجل رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان في كلاسيكو الدوري الفرنسي
تابعنا عبر
استطاع اللاعب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أن يحطم رقما قياسيا بعدما أحرز هدفه السابع مع الفريق الفرنسي في قمة كلاسيكو الدوري الفرنسي أمام مارسيليا.
وبهذا الرقم يكون مبابي
، قد وصل إلى نفس عدد الأهداف التي أحرزها أسطورة باريس سان جيرمان السابق زلاتان إبراهيموفيتش في مباريات كلاسيكو الدوري الفرنسي.
وأحرز كيليان مبابي
، هدفه السابع من ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا، في قمة الجولة رقم 32 من الدوري الفرنسي، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، أمس الأحد.
وانتهت المباراة بتحقيق فوز صعب بنتيجة (2 - 1) لصالح باريس سان جيرمان.
وبعد مباراة الأمس، أصبح باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 74 نقطة يليه فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.
ويطلق اسم "كلاسيكو فرنسا" على مباريات باريس سان جيرمان
وأولمبيك مارسيليا، اللذان يمثلان أقوى فرق الدوري الفرنسي.