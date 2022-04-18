https://arabic.sputniknews.com/20220418/محكمة-مصرية-تغرم-مرتضى-منصور-50-ألف-جنيه-1061348864.html
محكمة مصرية تغرم مرتضى منصور 50 ألف جنيه
محكمة مصرية تغرم مرتضى منصور 50 ألف جنيه
أصدرت محكمة مصرية حكما يلزم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بدفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه في 4 قضايا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T20:53+0000
2022-04-18T20:53+0000
2022-04-18T20:53+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية في خبر، اليوم الاثنين، قالت فيه إن محكمة جنح العجوزة قضت بتغريم مرتضى منصور على خلفية اتهامه بالسب والقذف لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان.ولفتت الصحيفة إلى أن القضايا التي شملتها الغرامة صدرت فيها 4 أحكام قضائية عام 2021.يذكر أن محكمة جنح العجوزة أصدرت أحكاما أخرى تبرئ فيها رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/للمرة-الثالثة-تواليا-مرتضى-منصور-رئيسا-لنادي-الزمالك-المصري-1058438651.html
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رياضة, أخبار مصر الآن
محكمة مصرية تغرم مرتضى منصور 50 ألف جنيه
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أصدرت محكمة مصرية حكما يلزم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بدفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه في 4 قضايا.
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية في خبر
، اليوم الاثنين، قالت فيه إن محكمة جنح العجوزة قضت بتغريم مرتضى منصور على خلفية اتهامه بالسب والقذف لرئيس النادي الأهلي
محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان.
ولفتت الصحيفة إلى أن القضايا التي شملتها الغرامة صدرت فيها 4 أحكام قضائية عام 2021.
يذكر أن محكمة جنح العجوزة أصدرت أحكاما أخرى تبرئ فيها رئيس نادي الزمالك
من تهمة سب وقذف محمود الخطيب.