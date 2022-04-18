https://arabic.sputniknews.com/20220418/مصدر-عسكري-في-الجيش-الليبي-يكشف-موقف-القيادة-من-إغلاق-حقول-النفط--1061321923.html
مصدر عسكري في الجيش الليبي يكشف موقف القيادة من إغلاق حقول النفط
مصدر عسكري في الجيش الليبي يكشف موقف القيادة من إغلاق حقول النفط
قال مصدر عسكري رفيع المستوى في الجيش الليبي إن القوات المسلحة العربية الليبية لم تصدر أي أوامر حتى الآن بإغلاق حقول النفط. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:04+0000
2022-04-18T10:04+0000
2022-04-18T10:04+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إغلاق بعض حقول النفط جرى إثر التفاعل الشعبي في حين أن القيادة العامة لم تصدر أي تعليمات بشأن إغلاق أي من حقول النفط الواقعة تحت سيطرتها.وأوضح أن التفاعل الشعبي الذي جرى جاء في إطار ردود الفعل المعارضة لاستمرار حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي، محذرة من موجة مؤلمة من الإغلاقات بالتزامن مع طفرة في أسعار النفط والغاز.وأوضحت أن عمليات الإيقاف شملت عملية إنتاج النفط الخام بحقلي أبوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، بالإضافة إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل.وأشار البيان إلى أن إنتاج الكهرباء سيتأثر في محطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا، موضحا أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.وأكد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد.وحث الشعب الليبي على تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية للنهوض بالبلاد وما دمرته الحروب.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
مصدر عسكري في الجيش الليبي يكشف موقف القيادة من إغلاق حقول النفط
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قال مصدر عسكري رفيع المستوى في الجيش الليبي إن القوات المسلحة العربية الليبية لم تصدر أي أوامر حتى الآن بإغلاق حقول النفط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن إغلاق بعض حقول النفط جرى إثر التفاعل الشعبي في حين أن القيادة العامة لم تصدر أي تعليمات بشأن إغلاق أي من حقول النفط الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضح أن التفاعل الشعبي الذي جرى جاء في إطار ردود الفعل المعارضة لاستمرار حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي، محذرة من موجة مؤلمة من الإغلاقات بالتزامن مع طفرة في أسعار النفط والغاز.
وقالت المؤسسة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه التوقفات جاءت بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعهم المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات.
وأوضحت أن عمليات الإيقاف شملت عملية إنتاج النفط الخام بحقلي أبوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، بالإضافة إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل.
وأشار البيان إلى أن إنتاج الكهرباء سيتأثر في محطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا، موضحا أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.
وأكد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد.
وحث الشعب الليبي على تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية للنهوض بالبلاد وما دمرته الحروب.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج.